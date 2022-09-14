Ukrayna lideri Zelenski, İzyum'da gövde gösterisi yaptı! Kırım'a "Geleceğiz, çünkü orası bizim toprağımız" mesajı gönderdi...
UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrine geldi.Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sakinlerine mesaj gönderdi: "Benim (Kırım sakinlerine) mesajım, geleceğiz. 8 yıl boyunca Rus televizyonlarında yapılan propagandaların bizim için bir önemi yok."
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrine geldi. Zelenskiy'nin ziyareti öncesi Ukrayna güçleri İzyum şehrinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Şehre gelen Zelenskiy, İzyum Şehir Konseyi binası önünde Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katıldı.
Rusya ile savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra milli marş eşliğinde Ukrayna bayrağı göndere çekildi. Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sakinlerine mesaj gönderdi.
Kırım'a mesaj: Geleceğiz
Kırım sakinlerinin 8 yıldır büyük bir trajedi yaşadığını dile getiren Zelenski şöyle konuştu:, "Benim (Kırım sakinlerine) mesajım, geleceğiz. 8 yıl boyunca Rus televizyonlarında yapılan propagandaların bizim için bir önemi yok. Gerçeğin bizim tarafımızda olduğunu biliyoruz."
Çünkü orası bizim toprağımız
"Bu demek oluyor ki (Kırım'a) geleceğiz. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Kimse de bilmiyor ama planlarımız var ve geleceğiz. Çünkü orası bizim toprağımız ve onlar bizim insanlarımız. Bu nedenle geleceğiz."