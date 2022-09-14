Ukrayna lideri Zelenski, İzyum'da gövde gösterisi yaptı! Kırım'a "Geleceğiz, çünkü orası bizim toprağımız" mesajı gönderdi...

Çünkü orası bizim toprağımız

"Bu demek oluyor ki (Kırım'a) geleceğiz. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Kimse de bilmiyor ama planlarımız var ve geleceğiz. Çünkü orası bizim toprağımız ve onlar bizim insanlarımız. Bu nedenle geleceğiz."