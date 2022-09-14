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KPSS'ye girecekler dikkat! ÖSYM az önce duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
KPSS'ye girecekler dikkat! ÖSYM az önce duyurdu

ÖSYM Başkanlığı, 24-25 Eylül'de düzenlenecek 2022-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 25 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

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