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Amerikalı mühendis neden Müslüman olduğunu anlattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Amerikalı mühendis neden Müslüman olduğunu anlattı

Amerikalı Jeoloji Mühendisi David Benjamin, düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu, ismini 'Davut' olarak değiştirdi.

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Amerika’da yaşayan Jeoloji Mühendisi David Benjamin, Müslüman arkadaşlarının yaşantılarından etkilenerek, kendi isteği ile Müslüman olmaya karar verdi.

Çukurova İlçe Müftülüğüne yapılan başvuru sonucu David Benjamin, Ramazanoğlu Camii'nde düzenlenen ihtida töreninde Müftü Kadir Demirlenk’ın rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İhtida töreninde Ramazanoğlu Camii Müezzin Kayyımı Ramazan Topak, Al-İmran Suresi’nin 8 ve 9. ayetlerini tilavet etti.

"Yaşantılarından, birbirlerine olan bağlılıklarından çok etkilendim"

David Benjamin, “Hiçbir inancı benimsemiyordum. Birçok; Budist, Şinto, Hıristiyan ve Müslüman arkadaşlarım vardı. Müslüman arkadaşların yaşantılarından, birbirlerine olan bağlılıklarından çok etkilendim ve İslamiyet'i araştırmaya başladım. Sonrasında ise Müslüman olmaya karar verdim. Burada çalışmaktan dolayı mutluyum ve çok şükür artık Müslümanım” dedi.

Okunan ayet-i kerimelerin mealinin paylaşılmasının ardından Müftü Kadir Demirlenk, İslam'ın iman ve ibadet esasları hakkında David Benjamin’e bilgi verdi.
Çukurova Müftüsü Kadir Demirlenk, törende yaptığı konuşmada, “Bu kardeşimiz İslamiyet'i araştırarak ve arkadaşlarından Müslümanlığın güzelliğini görmüş, komşularının İslami hayatlarındaki örf, adet ve geleneklerini görmüş, İslam'ın hak din olduğuna karar vermiş. Bugün İslam'la şereflenmesine vesile olduk, tanıklık ettik. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Kelime-i Şehadet getirdikten sonra yapılan duanın ardından David Benjamin’e Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından İngilizce Kur'an-ı Kerim meali, itikat, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed’in Hayatı adlı kitaplar hediye edildi.
Davut’a Müftü Demirlenk, ‘İhtida Belgesi’ takdim etti.

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