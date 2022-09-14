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Spor Toto Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 16, 17 ve 18 Eylül’de oynanacak 7. hafta müsabakaların hakemleri belli oldu.

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Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İstanbulspor - Beşiktaş mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalarken, Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçını ise Hüseyin Göçek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan atamalara göre Süper Lig’de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

16 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray - Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 A. Hatayspor - Y. Kayserispor: Çağdaş Altay

17 Eylül Cumartesi
17.00 Ümraniyespor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 İstanbulspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük
20.00 FT Antalyaspor - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

18 Eylül Pazar
17.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü - DG Sivasspor: Sarper Barış Saka
20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

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