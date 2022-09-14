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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisine aldığı hediyenin fiyatıyla dudak uçuklattı! Kesenin ağzını açtı Miray Daner'e jest yaptı

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisine aldığı hediyenin fiyatıyla dudak uçuklattı! Kesenin ağzını açtı Miray Daner'e jest yaptı

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Miray Daner'e fiyatıyla 'yok artık' dedirten bir hediye aldı. Miray Daner'in o paylaşımında hediyeyi görenler hayran kaldı.

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Türkiye2nin ünlü sunucu ve şarkıcısı Seda Sayan'ın 1990 yılında eski futbolcu ve futbol yorumcusu Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya 'Oğulcan' adını verdikleri bir erkek çocukları gelmişti. Küçüklüğünden beri Türkiye'ni,n gözünün önünde olan Oğulcan Engin şimdilerde 32 yaşında. 

Her fırsatta aşklarını dile getiriyor

Futbol kariyerini bırakan Oğulcan Engin, Vatanım Sensin dizisi ile yıldızı parlayan son dönemin güzel ve başarılı oyuncularından Miray Daner ile 2021 yılının aralık ayından beri doludizgin aşk yaşıyor.

Mutlu giden ilişkileri ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü çift birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla ya da röportajlarıyla sık sık dile getiriyorlar.

Paylaşımdaki detay dikkat çekti

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü çift birlikte oldukları anlardaki fotoğraflarını çoğu zaman sevenlerinin beğenisine sunuyor ve gündem oluyorlar. Ünlü çift bu defa yine bir paylaşımlarıyla fakat paylaşımdaki detayla gündem oldu.

Birlikte bir davete katılan ünlü çiftten son olarak ekranlarda Kara Tahta dizisi ile gördüğümüz ünlü oyuncu Miray Daner kırmızı iddialı elbisesi ve siyah topuklu ayakkabılarıyla verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti. 

Bileğindeki saatin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı

Sevgilisiyle fotoğraf çekilen Miray Daner'in bileğine taktığı saat ise kombininde en dikkat çeken şey oldu. Ünlü oyuncunun kırmızı elbisesinin yanında göz kamaştıran saatinin sevgilisi Oğulcan Engin'in hediyesi olduğu ortaya çıktı. Saatin fiyatı ise duyanların dudaklarını uçuklattı. 

Seda Sayan'ın ve Sinan Engin'in biricik oğulları Oğulcan Engin'in sevgilisi Miray Daner'e aldığı saatin fiyatı 116 bin TL çıktı. İşte Miray Daner'in davete giderken taktığı 116 bin liralık değerindeki saat...

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