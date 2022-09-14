Kılıçdaroğlu: Şimdiye kadar görülmemiş birçok şeyi ittifak olarak bütün dünyaya göstereceğiz

"Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşmasına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Şimdiye kadar görülmemiş birçok şeyi Allah nasip ederse ittifak olarak bütün Türkiye’ye ve bütün dünyaya göstereceğiz” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşması düzenlendi. Programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Burada bir konuşma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarının ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyleyerek, “Belediye başkanı arkadaşlarıma şunları söylüyorum; şikayet etmeyeceksiniz, sizin göreviniz sorunları aşmak ve halka hizmet etmek. Onu yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar.

"Bütün dünyaya göstereceğiz"

Oynatılan videolarda bir çiftçi arkadaş sıvı gübre dağıtılırken diyor ki, 'Şimdiye kadar görülmemiş bir şey.'

Şimdiye kadar görülmemiş birçok şeyi Allah nasip ederse ittifak olarak bütün Türkiye’ye ve bütün dünyaya göstereceğiz. Şimdiye kadar yapılmayan ama bundan sonra yapılacak olan her şeyi, Türkiye’yi büyütmek için, Türkiye’yi kalkındırmak için, işsizlik belasından Türkiye’yi kurtarmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Bu kadar bereketli topraklar niye ekilmiyor? Niye çiftçiyi toprağa küstürdük? Çiftçinin hakkını, alın terini niye teslim etmedik? Neden aracılara çiftçilerin alın terini kurban ettik? Bütün bunları aşmak mümkün. İnşallah bunları hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.