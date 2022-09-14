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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe'nin cenazesine katılmayacak! Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a gözdağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe'nin cenazesine katılmayacak! Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a gözdağı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılıp katılmayacağı kesinleşti... Erdoğan gitmeyecek, cenazede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek...

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gündeme ilişkin flaş açıklamalar geldi... 

- Türkiye’nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye’yi kışkırtmak da istiyor. İşte tacizler, kilit atmalar bunun örneği. Bir de Yunanistan, Türkiye’nin yaptırımlara katılmamasını ve dolayısıyla turistlerin Türkiye’ye gelmesi gibi konuları da sürekli gündeme getiriyor.

Ne zaman gideceğimize biz karar veririz

- (Miçoatakis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ansızın gelebiliriz' açıklamalarına cevaben 'gün ışığında' bekliyoruz ifadeleri) "Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.

- (ABD ile F-16 görüşmeleri) "F-16’larla ilgili, siyasi düzeyde ve teknik düzeyde herhangi bir sorun yok. Yani askerlerimiz arasında yapılan görüşmelerde herhangi bir problem yok.

Kapsamlı bir kararname geliyor

- (İsrail'e büyükelçi ataması) Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak.

- (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) "Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar. Mevcut yasalarımız buna elvermiyor denmesin. Bunu da zaten anlaşmanın içinde koyduk.

Ermenistan'a 'böyle gitmez' dedik

- (Ermenistan'la normalleşme) "Son Azerbaycan ile yaşanan gelişmeler (Ermenistan'ın saldırıları) bizim canımızı tabiatıyla sıktı. Ermenistan’ın bu provokasyonları sonlandırması gerekiyor. Bizim Ermenistanla görüşmelerimiz ikili düzeyde devam ediyor ancak kendilerine bunun, Azerbaycan’dan bağımsız bir şekilde devam etmeyeceğini söylüyoruz.

Bizde öyle bir muhalefet var ki...

- (Kılıçdaroğlu'nun 'davetiye mi göndersinler buyur gel diye, yüreğin yetiyorsa gidersin' açıklamaları) "Sakarya Muharebesi’nin nerede olduğunu bilmeyenlerin sorularına cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bizde öyle bir muhalefet var ki haklı olduğumuz durumda bile, başta Ukrayna savaşı dahil olmak üzere, her konuda ülkeyi, Türkiye’yi suçlayıcı şeyler söyleyebiliyor.

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