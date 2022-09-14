2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi? Hangileri edilmedi
İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenaze töreni, son yıllardaki en büyük siyasi lider buluşmalarından biri olacak. Yetkililer davetiyelerin hafta sonu gönderildiği ve yaklaşık 500 devlet başkanının cenazeye katılmasının beklendiğini açıkladı. Bununla birlikte, liderlerin bir çoğundan özel uçak kullanmamaları istendi ve cenazeye katılmak için Londra'nın batısındaki bir bölgeden toplu olarak otobüse binecekleri söylendi. İşte 2. Elizabeth'in cenazesine davet edilen liderler...
Avrupalı kraliyet aileleri
Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima, cenaze töreninde Avrupalı kraliyet aileleri arasında yer alacak.
Avrupa'nın dört bir yanından, çoğu Kraliçe'nin akrabası olan kraliyet ailelerinin üyelerinin katılması bekleniyor. Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, Kral Willem-Alexander ve eşi Kraliçe Maxima ile annesi eski Hollanda kraliçesi Prenses Beatrix ile birlikte cenazeye kayılacaklarını doğruladı.
İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia ile Norveç, İsveç ve Danimarka kraliyet aileleri de daveti kabul etti.
Japonya imparatoru ve eşi
Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun, Kraliçe II. Elizabeth'in önümüzdeki hafta İngiltere'de yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi. Başbakan Fumio Kishida ve diğer hükümet yetkililerinin ise törene katılmayacağı kaydedildi.
1980'li yıllarda İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde okuyan ve Kraliçe Elizabeth ile tanıştığı bilinen Japonya İmparatoru Naruhito'nun 2019 yılında tahtı devralmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini 2020'de İngiltere'ye yapacağı açıklanmıştı. İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun Kraliçe Elizabeth tarafından ülkeye davet edildiği bildirilirken, ikilinin ziyaretleri süresince Windsor Kalesi'nde kalacağı açıklanmıştı. Ziyaret Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.
ABD Başkanları
Beyaz Saray, ABD BaşkanI Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden ile birlikte cenaze törenine katılacağını doğruladı, ancak onların otobüsle seyahat etmeyeceği belirtildi.
Biden'ın selefi Donald Trump'ı ABD delegasyonunun bir parçası olmaya davet edip etmeyeceği üzerine çok fazla tartışma yapıldı, ancak delegasyon boyutlarının sınırları, eski başkanların mutlaka katılamayacağı anlamına geliyor.
Bazı eski başkanların ve eşlerinin (özellikle de Obamaların ) özel davetler alabileceği konuşuluyor. Ancak, 1977'den 1981'e kadar ABD başkanı olarak görev yapan Jimmy Carter'ın ofisi, eski başkana davetiye gönderilmediğini açıkladı.