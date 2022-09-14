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Bosna Hersek'in Sırp lideri Dodik'ten tehlikeli sözler

Bosna Hersek'in Sırp lideri Dodik'ten tehlikeli sözler

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Bosna Hersek'in, Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşayamayacağının örneği olduğunu ileri sürdü.

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Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin meclisinde konuşan Dodik, Bosna Hersek'in, Müslüman ve Hristiyanların uyumlu ve eşit bir şekilde bir arada yaşayamayacağının örneği olduğunu ve bu tür bir yaşamın başarılı olduğuna dair bir örneğin olmadığını iddia etti.

Bosna Hersek'in "dış güçler tarafından oluşturulduğunu" savunan Dodik, "Bugünkü Bosna Hersek bir dayatmadır. Bosna Hersek'i yabancılar oluşturmuştur ve yok olmak zorundadır. Bosna Hersek'te en ufak bir sonuç alınmaksızın bitmeyen müzakereler de sahtedir. Bizden kendi haklarımızdan, değerlerimizden vazgeçmemizi ve susmamızı istiyorlar." dedi.​​​​​​​

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