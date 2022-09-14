Benzin istasyonunda işe girip başını açmıştı! Fenomen isim Hanife Gürdal Gelin Evi'ne katıldı

Yıllar önce Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı evlilik programlarına katılan Hanife Gürdal, yaptığı açıklamalar ve hareketleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hanife Gürdal Gelin Evi isimli yarışmaya katıldı.

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Geçtiğimiz yıllarda katıldığı evlilik programlarıyla fenomen haline gelen Hanife Gürdal, yaptığı açıklamalar, hareketler ve tavırlarıyla herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı.

Evlilik programlarında yaklaşık 10 ay boyunca gelen tüm istekleri reddeden Hanife Gürdal, bu hareketiyle oldukça tepki çekmişti.

Başını açtı

Yarışmaların ardından benzin istasyonunda işe başlayan ve başörtüsü kullanan Hanife Gürdal, daha sonra başını açarak sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Yaptığı her paylaşım olay olan Hanife Gürdal, sürpriz bir hamleyle Gelin Evi isimli yarışmaya katıldı.

Hanife Gürdal'ın sosyal medya hesabından Gelin Evi isimli yarışmaya katılacağını duyurmasının ardından sevenleri heyecanlı bekleyişini sürdürmeye başladı.

12 Eylül Pazartesi günü yayınlanmaya başlayacak olan Gelin Evi isimli programın fragmanında Hanife Gürdal'ın son hali göründü.

Hanife Gürdal son hali

Hanife Gürdal kimdir?

Hanife Gürdal, 1995 yılında İzmir'de Torbalı ilçesinde dünyaya geldi. 3 kardeşi olan Gürdal'ın tam adı Hanife Ömrüm Gürdal. Hanife Gürdal, lise mezunudur. 164 cm boyunda ve 59 kg. ağırlığında olan Hanife Gürdal, 2015 yılının Şubat ayında ATV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı evlendirme programına gelin adayı olarak katıldı. İlk programında Umut isimli bir gence talip olan Gürdal, Umut tarafından reddedildikten sonra 10 ay boyunca gelen tüm taliplerini reddederek tüm dikkatleri üzerine çekti.

10 aydan daha fazla Esra Erol'un programında talibini arayan Hanife Gürdal, sonrasında 2015 yılının Kasım ayından itibaren FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'ın evlendirme programına katılarak taliplerini aramayı sürdürdü. Şu ana kadar hiç evlenmemiş olan ve taliplerini bekleyen Hanife Gürdal, karşısına çıkan taliplere ise bugüne kadar hep olumsuz yanıt verdi.

19 Ekim 2016 tarihinde Popstar Bayhan Gürhan, Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına damat adayı olarak katıldı. Meşhur 'Öyle deli gibi esme başım dönüyor' şarkısını söyleyerek stüdyoya giren Bayhan, gelin adayı Hanife Gürdal'a talip oldu. Hanife, Bayhan'la yakından görüşmeyi kabul ederek herkesi şaşırttı.

2017 yılında Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de başlayan Aşk-ı Roman dizisinde dizi oyunculuğu rolüne soyunan Hanife Gürdal, 2018 yılında bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı. Başörtülü olan Gürdal, sonrasında başını açarak birçok kişinin tepkisini çekti.

Hanife Gürdal, 2019 yılında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile hayatlarını birleştirdi.