1 yufka 1 yumurtanız varsa böreğiniz hazır! İşte öğün savan nefis börek tarifi

Genellikle çalışan kadınlar işten eve geldiği zaman pratik şekilde hazırlayacak yiyecek tarifleri araştırıyor. 1 yufka 1 yumurta böreği de tam bu araştırmalar için uygun bir börek olarak biliniyor. İşte 1 yufka 1 yumurta böreği yapılışı.Abone ol
Gün ortasında veya akşam saatlerinde çayla beraber tüketilen en temel gıdaların başında börekler geliyor. Özellikle doğum günlerinde veya altın günlerinde her damak zevkine ve tercihine uygun olarak farklı farklı börekler masalardaki yerlerini alıyor.
Börek dendiği zaman akla ilk olarak belli başlı klasik börekler geliyor. Ancak 1 yufka 1 yumurta böreği pek çok kişi tarafından bilinmiyor.
Özellikle yanında söğüş edilmiş sebzeler veya farklı peynir türleriyle mükemmel uyumlu olan 1 yufka 1 yumurta böreğini denedikten sonra vazgeçmeniz imkansız olacak. İşte damaklarınızda tadını bıraktıracak muhteşem lezzetiyle 1 yufka 1 yumurta böreği tarifi ve malzemeleri..
1 yufka 1 yumurta böreği tarifi için malzemeler
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1 adet yufka
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1 adet yumurta
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1/2çay bardağı su
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1 tutam tuz
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3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yufka 1 yumurta böreği tarifi nasıl yapılır?
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Geniş bir kap içerisinde yumurta, su ve tuzu çırpın.
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Yufkayı kaseye koyup parmak uçlarınızla hafif kopartarak tüm karışımı emmesini sağlayın ve 10 dakika kadar dinlendirin.
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Orta ateşte orta boy bir tavayı ısıtın, zeytinyağını koyun ve karışımı tavaya alıp spatula ile bastırarak şekil ver
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Böreği ara ara alt üst ederek 10 dakika kadar pişirin.
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Pişen böreği dilimleyin tercihinize bağlı olarak pul biber ve kekik serperek sıcak servis edin.
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Afiyet olsun.
En çok tercih edilen börekler:
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Yufkadan Çiğ Börek
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Bohça Böreği
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Pırasalı Tava Böreği
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Tavada Bayat Ekmek Böreği
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Erişte Böreği
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Üsküp Böreği
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