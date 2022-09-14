1 yufka 1 yumurtanız varsa böreğiniz hazır! İşte öğün savan nefis börek tarifi

Gün ortasında veya akşam saatlerinde çayla beraber tüketilen en temel gıdaların başında börekler geliyor. Özellikle doğum günlerinde veya altın günlerinde her damak zevkine ve tercihine uygun olarak farklı farklı börekler masalardaki yerlerini alıyor.

Börek dendiği zaman akla ilk olarak belli başlı klasik börekler geliyor. Ancak 1 yufka 1 yumurta böreği pek çok kişi tarafından bilinmiyor.

Özellikle yanında söğüş edilmiş sebzeler veya farklı peynir türleriyle mükemmel uyumlu olan 1 yufka 1 yumurta böreğini denedikten sonra vazgeçmeniz imkansız olacak. İşte damaklarınızda tadını bıraktıracak muhteşem lezzetiyle 1 yufka 1 yumurta böreği tarifi ve malzemeleri..

1 yufka 1 yumurta böreği tarifi için malzemeler