Türkiye'nin Youtube'de ilk makyaj videolarını yayınlamıştı! Fenomen Arda Bektaş eski haliyle herkesi şok etti

Türkiye'nin ilk fenomenlerinden olan makyaj videoları ile adını duyuran Arda Bektaş giydiği kıyafetlerle son dönemlerde sık sık gündem oluyordu. Fenomen ismin eski hali ortaya çıktı.

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Youtube Türkiye'de makyaj videoları çeken ve yayınlayan ilk erkek makyaj vloggerı olan Arda Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve youtube videoları ile herkesin dikkatini çekmeyi başaran fenomen isimler arasında yer alıyor.

Verdiği cevaplarla dikkat çekmişti

Cinsel kimliği hakkında hiçbir bilgi vermeyen ünlü fenomen geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından kendisine sorulan "LGBT'li misin?" sorusuna verdiği "Yok aşkım Mardinliyim" cevabıyla uzun süre gündem olmuştu.

Youtube üzerinden ilk videolarını paylaştığı zamanlarda videolarına çok sayıda kötü ve hakaret içerikli yorumlar yapılan Arda Bektaş verdiği röportajlarda " Toplumsal cinsiyet rollerini yıkarken, bana yapılan saldırılara karşı renklerden yardım alıyorum." sözlerini kullanmıştı.

Galaya damga vurdu!

21 yaşındaki fenomen isim geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyaya damga vurdu. Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un Disney Plus'ta yayınlanacak olan 'Dünyayala Benim Aramda' dizisinin galasına katıldı.

Galaya toz pembe elbisesi ve kusursuz makyajı ile giden Arda Bektaş o kombiniyle kameralar poz verdi. Bektaş son zamanlarda slip mayosuyla verdiği pozlardan sonra bu pozuyla adeta olay yarattı.

Eski halini görenler şok geçirdi

Fotoğraflarını 305 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşan Arda Bektaş kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Galada dikkat çeken ünlü fenomenin sonrasında eski hali merak edildi.

Yıllar önceki fotoğrafları ortaya dökülen Arda Bektaş'ın o erkeksi ve makyajsız halini görenler gözlerine inanamadı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olan o fotoğraflar sosyal medya kullanıcıları tarafından "Eskiden delikanlıymışsın", "Eski halin daha iyiymiş" yorumları aldı. İşte Arda Bektaş'ın o fotoğrafları...