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Mersin'de 4 gündür kayıptı! 2 çocuk babası korkunç halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de 4 gündür kayıptı! 2 çocuk babası korkunç halde bulundu

 MERSİN’in Tarsus ilçesinde 4 gündür kayıp olan 2 çocuk babası Mustafa Öksüz ölü bulundu.

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Evinden 11 Eylül Pazar günü 'Gezmeye gidiyorum' diyerek ayrılan Mustafa Öksüz (53) eve dönmeyince ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Eşi Şayeste Öksüz, kocasının evden ayrıldıktan bir süre sonra geri gelip bisikletini, ev anahtarları ile cüzdanını evin önüne bırakıp, ortadan kaybolduğunu belirtti. Polis, yapılan arama çalışmalarında 2 çocuk babası Mustafa Öksüz'e ulaşamadı.

Bugün öğlen saatlerinde Akdeniz ilçesinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Öksüz'ün ailesi, cesedi teşhis etti. Öztürk'ün cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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