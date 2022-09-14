Kılıçdaroğlu'ndan Sakarya Meydan Muharebesi gafı! Bülent Turan'dan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da büyük bir gafa imza attı. Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun gafını sosyal medya hesabında değerlendirdi.

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Partisinin grup toplantısını Sakarya'da yapan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi.

Savaşın Ankara ilçelerinde geçtiğini unutan Kılıçdaroğlu, eleştirileri üzerine çekti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Turan, "Sakarya MeydanMuharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını zanneden bir siyasinin “cumhurbaşkanlığı adaylığının” tartışılması, hem kendisine hem de bu ülkeye haksızlık!" ifadelerine yer verdi.

"Yoldaşlık değil ahmaklıktır"