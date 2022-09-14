Baş belası siyah noktalar artık canınızı sıkmasın! İşte siyah noktalardan kolayca kurtulmanın püf noktaları

Çoğu kişinin, cilt sorunları konusundaki en can sıkıcı olanlardan biri siyah noktalardır. Özellikle burun üzerinde kendini gösteren minik siyah noktaları sıkmamak için çoğu kişi kendini zor tutuyor. Peki bu siyah noktalardan kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Siyah noktalarla ilgili bilmediğiniz püf noktaları sizler için derledik...

Abone ol

Siyah nokta nedir?

Siyah noktalar, kir ve yağlar ve ölü deriler tarafından tıkanan gözeneklerin dışarıya verdiği görüntüdür. Bu tıkanmanın oksijenle temas etmesiyle siyah renk ortaya çıkar. Daha çok burun ve T bölgesi gibi, gözeneklerin daha gevşek ve daha büyük olduğu bölgelerde görülür.

Siyah noktalar neden oluşur?

- Yetersiz cilt temizliği

- Gözeneklere dolan yağ ve kirler

- Sık makyaj yapmak

- Yağlı cilde sahip olmak

- Genetik faktörler

- Aşırı sebum üretimi

- Tiroit sorunu

- Hormonal düzensizlikler

Siyah noktaları geçirmenin yöntemleri nelerdir?

Siyah noktaları sıkmayın

Çoğu kişi, siyah noktalarını sıkmamak için hiç şüphesiz ki kendini çok zor tutuyordur. Ancak siyah nokta çıkarmak, doktora danışılmadıkça ya da bir uzman tarafından siyah nokta temizleme fırçası ile yapılmadıkça gözeneklerin daha da tıkanmasına yol açabilir. Hatta daha kötü bir senaryo olarak, sivilcelere de neden olabilir. Vakumlu siyah nokta temizleme aleti gibi aletleri kontrollü bir şekilde kullanmalısınız.

Burun bantları

Cildi siyah noktalardan arındırmak için siyah nokta bantları da çok sık kullanılıyor. Burun bantları, burun üzerindeki siyah noktaları anlık olarak temizliyor. Ancak bunu yaparken burun üzerindeki tüyleri de çekiyor. Böylece burun üzerinin daha çok tüylenmesine neden oluyor. Ayrıca gözeneklerin genişlemesine ve yağın, kirin gözeneklere daha çabuk dolmasına sebebiyet verebiliyor.

Nedenini tespit edin

Siyah noktalarınızın oluşma sebebini tespit etmeden bir tedaviye başlayamazsınız. Bundan dolayı, siyah noktaları fark ettiğinizde bir dermatoloğa danışmanız önerilir. Ancak bu şekilde doğru tedavi yöntemini bulabilirsiniz.

Cildinizi temiz tutun

Siyah noktalar, ciltteki yağın ve kirin birikiminden oluştuğu için cildinizi daima temiz tutmanız, oldukça önemlidir. Cildini düzenli olarak, cilt tipine uygun temizleme jelleri, tonikler gibi ürünleri siyah nokta temizleme aparatı ile temizleyerek cildinde kalıntıların oluşmasının önüne geçebilirsiniz.

Cildinizi nemlendirin

Siyah noktaları olanların ve cilt tipi yağlı olanların en sık düştüğü hatalardan biri ciltlerini nemlendirmemeleridir. Birçok kişi tarafından bilinmese de, aslında en çok neme ihtiyaç duyan cilt tiplerinden biri de yağlı cilt tipidir. Ciltteki yağ dengesi bozulduğunda, cilt çok fazla kuruduğunda aşırı yağ üretmeye başlar. İşte bu da sivilcelerin, siyah noktaların çıkmasını tetikler. Bundan dolayı, cilt tipine uygun bir nemlendirici kullanarak cildini nemlendirmeyi unutmamalısınız.

Temizleme fırçaları kullanın

Cildinizi derinlemesine temizlemek ve toksinlerden arındırmak için en iyi siyah nokta temizleyicisi temizleyici jellerini fırça kullanarak uygulamayı deneyebilirsiniz. Özellikle son dönemde çok popüler olan siyah nokta temizleme aleti ile cildinizi arındırabilirsiniz.