Çağrı filminde İslam'ı anlatmıştı! Yunanistanlı oyuncu Irene Papas hayatını kaybetti

30 yıl önce canlandırdığı rolle akıllara kazınan ve dünyaya İlam'ı anlatan Yunanistan'lı oyuncu Irene Papas hayata gözlerini yumdu.

Abone ol

Truvalı kadınlar, Electra, Zorba gibi filmlerle hafızalara kazınan Hollywood'un yıldız ismi Irene Papas Yunanistan'ın dünya sinemasına kattığı önemli isimlerinden olan usta sanatçı hayata gözlerini yumdu.

İslam'ın doğuşunu anlatmıştı

Hollywood'da 'Zorba' filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Türkiye'de 1970 yapımlı İslam'ın doğuşunu anlatan Çağrı filminde canlandırdığı 'Ebu Süfyan'ın eşi Hind bint Utbe' karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

2018 yılında ünlü oyuncunun beş yıldır Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiği açıklanmıştı. 96 yaşındaki ünlü oyuncu Irene Papas'ın ölüm haberi bugün Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından doğrulandı. Usta sanatçının ölüm nedeni hakkında henüz bilgi verilmedi.

Dünya sinemasının güçlü kadını

70'den fazla projede rol alan ünlü oyuncu sinema dünyasında özellikle 60'lı yıllarda hayat verdiği ciddi ve güçlü kadın rolleriyle gönüllere taht kurmuştu. Ünlü oyuncu Türkiye'de Ebu Süfyan'ın eşi Hind bint Utbe rolünü canlandırdığı Çağrı filmine Hollywood'da parlamasını sağlayan Zorba filminde birlikte çalışmış olan oyuncu Anthony Quinn'in tavsiyesiyle katılmıştı.

Irene Papas kimdir?

3 Eylül 1926 tarihinde Yunanistan'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından beri tiyatroya ilgili olduğu bilinen Irene Papas 12 yaşındayken tiyatro okuluna başlamıştır. Kariyerinin ilk yıllarında müzik ve danslada uğraşan ünlü isim bir süre radyoda ses sanatçısı olarak çalışmıştır.

Daha sonra kariyerine Antik Yunan Tiyatrosunda oynayarak devam eden ünlü oyuncu 1950 yıllarında Yunanistan'da çekilen birkaç filmde oynadıktan sonra İtalya ve Fransa gibi ülkelerin filmlerinde oynayarak uluslararası filmlerde oynamaya başladı. Oyunculuk kariyeri boyunca 70'den fazla projede rol alan Irene Papas 1943 yılında Arkis Papas ile evlenmiş 1947 yılında ayrılmıştır. Ünlü oyuncunun hiç çocuğu olmamıştır.