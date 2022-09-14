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Çanakkale'de köyde çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Çanakkale'de köyde çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde bir evde çıkan yangında 21 koyun ile 5 keçi telef oldu.

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Bayramiç Yeşilköy'de saat 14.00 sularında Nilgün ve Ramazan Dönder çiftinin evinde çıkan yangın bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı. Çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye yangına Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz, Bayramiç Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Köylülerin de müdahale ettiği yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 1 ev, 1 ahır yanarken, 21 koyun ve 5 keçi de telef oldu. Ailenin 2 yıl önce ev satın alarak köye yerleştikleri öğrenildi.

Gidecek bir yerlerinin olmadığını ve yardım beklediklerini belirten Ramazan Dönder, “Evim elektrik kaçağından yandı. 26 adet hayvanım telef oldu. Perişan bir haldeyiz. Gidecek bir yerimiz de yok. Devletten bir yardım bekliyorum” dedi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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