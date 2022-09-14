Boyadığınız saçlarınızın rengini ve bakımını mor şampuan ile koruyabilirsiniz

Zevke göre boyanan saçlar kısa sürede yıpranıyor ve boyaların etkisi geçiyor. Bu durumu önlemek için birçok bakım yöntemi olsa da bunlar oldukça maliyetli işlemler. Ancak mor şampuan ile bu bakımı kendiniz evde yapabilirsiniz.

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Hayalini kurduğunuz saç rengini tutturmuş olabilirsiniz fakat saçlarınız ilk boyandığı andaki ton ve renkte ne yazık ki kalmayacaktır. Bilhassa açık renkli saçlar sahiplerinin dikkat etmesi gereken nokta ise sıcak yansımaların giderek turunculaşması. Bu durumda ise ihtiyacınız olan tek şey mor şampuan...

Sarı, açık sarı, küllü sarı, kumral, beyaz ya da gri gibi renklere boyanan saçlar, zaman içinde renklerini kaybederek kızıl bir hal almaya. Bu durum da saçlarınızda birden fazla tonun oluşmasına ve ortaya hoş olmayan bir görüntünün çıkmasına neden olur.

Mor şampuan nedir?

Mor şampuan, saç renginizi korumak için evde kullanabileceğiniz bir şampuan türü olarak biliniyor. Mor şampuanın içerisinde bulunan pigmentler ve menekşe tonları, saçlarınızın sıcaklığını, diğer bir deyişe turunculuğunu kontrol etmeye yarar. Saçlarınızı mor şampuan ile yıkadığınız sürece renk giderek soğuklaşır ve kızıllıklar ortadan kaybolur.

Nasıl kullanır?

Evinizde saçınızı daha küllü hale getirmek için mor şampuanı tercih edebilirsiniz. Mor şampuanı, normal şampuanınızdan hemen sonra tüm saçınıza yedirin ve güzelce köpürtün.

Her saç rengi çeşitli tonlarda açılacağından, bekletme süresini deneyerek kendiniz bulabilirsiniz. Ancak genellikle 5-10 dakika arası bekletme süresi tavsiye ediliyor. Şayet saçınız düşündüğünüzden daha soğuk bir tona kavuştuysa bekletme süresini azaltabilirsiniz.

Mor şampuan ne sıklıkla kullanılmalı?

Mor şampuanı kullanımı da bekletme süresi gibi saçınızın tonuna göre farklılık gösteriyor. Eğer her yıkayışınızda kullanırsanız, şampuanın içindeki yoğun pigmentler saçlarınızın giderek sararmasına ve hatta grileşmesine yol açabilir. Saçınızı gözlemleyerek haftada bir yada iki kere mor şampuan kullanmak e doğru seçenek olacaktır.

Saç bakımı nasıl yapılmalı?

Saç bakımı, saçların sağlığı ve parlaklığı için oldukça önemlidir. Bu bakım işlemi sadece kuaförlerde yapılan işlemlerden ibaret değil. Bu tür bakım işlemini evde kendi imkanlarınızla da yapabilirsiniz.

İşte en kolay yoldan saçlarınızın bakımını yapabileceğiniz en sağlıklı yöntemler...

1. Doğal yağlardan faydalanın

2. Saç kremini doğru yöntemle kullanın

3.Sık sık yıkamayın

4. Saçlarınızı tararken dikkatli olun

5.Saçlarınızın hava almasına izin verin

6. Saçlarınıza düzenli maske uygulayın