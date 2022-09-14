Rus lider Vladimir Putin'e suikast girişimi iddiası! Arabası bombalı saldırıya uğradı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Konuyla ilgili Kremlin'den henüz doğrulama gelmedi.

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Putin'in aracının sol ön tekerleğinin bulunduğu bölgeye bir bomba yerleştirildiği ve araçtan dumanlar yükseldiği iddialar arasında.

Diğer yandan Putin'in aracının zarar görmeden olay yerinden başka bir yere götürüldüğü ve yedek bir konvoyun içine katıldığı belirtildi. Kremlin kaynakları henüz olayı doğrulamadı ve olayın yaşanmadığına yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

Ayrıca suikast öncesi Putin'in konvoyunda 5 araç bulunduğu ve Putin'in aracının bu beşli arasında 3. sırada olduğu belirtildi.

Ambulans detayı

Ayrıca suikast girişiminde Putin'in eskortluğunu yapan aracın geçişinin bir ambulans tarafından engellendiği de iddia edildi.

Ayrıntılar geliyor...