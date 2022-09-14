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Ermenistan son durumu açıkladı: "Azerbaycan ile çatışmaların tamamı neredeyse durdu"

Ermenistan son durumu açıkladı: "Azerbaycan ile çatışmaların tamamı neredeyse durdu"

ERMENİSTAN Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan orduları arasında çıkan çatışmaların akşam saatlerinde durduğunu açıkladı.

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Ermenistan ordusunun provokasyonlarıyla Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında başlayan çatışmalara dair Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

"Çatışmaların tamamı neredeyse durdu"
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan yaptığı açıklamada, taraflar arasında çatışmaların durduğunu belirterek, "Bu akşam yerel saatle 20.00 itibariyle tüm bölgelerde çatışmaların tamamı neredeyse durdu" dedi.

Ermenistan'daki sosyal medya kullanıcıları arasında Azerbaycan ordusunun birçok noktada kontrol sağladığı bilgisinin sıkça dolaştığı iddialarına yanıt veren Sözcü Torosyan, "İnternette dolaşan bazı Ermeni yerleşim yerlerinin Azerbaycan kontrolüne geçtiği bilgisi kesinlikle yalandır. Bu itibarla bir kez daha benzer haberlerin yapılmaması ve münhasıran resmi haberlerin rehberliğinde hareket etme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kimseye Ermenistan topraklarından bir koridor vermek niyetinde değiliz"
Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Ermeni muhalefetinin Türkiye ve Azerbaycan arasında ulaşım koridoru oluşturulmasına yönelik onay verildiği iddialarına da cevap vererek, "Ermenistan'ın egemen toprakları üzerinden herhangi bir koridor veya bölge vermeyeceğiz. Ayrıca Ermenistan, bu konuyu uluslararası toplum da dahil olmak üzere tüm müttefikleriyle tartışmış ve ortak bir anlayışa ulaşmıştır. Tartışmalarda koridordan bahseden ülke yok. Kimseye Ermenistan topraklarından bir koridor vermek niyetinde değiliz. Herhangi bir belge imzalamadım. Önümüzdeki günlerde de imza atmaya niyetim yok" şeklinde konuştu.

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