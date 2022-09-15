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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin aracı başkent Kiev'de bir trafik kazasına karıştı. Reuters'ın Zelenski'nin sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Ukrayna lideri kazada hafif yaralandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sözcüsü Sergey Nikiforov, Facebook gönderisinde Zelenskiy'nin arabasının Kiev'de bir trafik kazasına karıştığını duyurdu.

Kazanın ne zaman meydana geldiğini belirtmeyen Nikiforov, Zelenskiy'nin muayene edildiğini ve ciddi bir yara almadığını ifade etti.

Zelenskiy'nin aracının özel bir araçla çarpıştığını aktaran Nikiforov, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.

Açıklamanın ardından Zelenskiy'nin her gün yayınladığı video paylaşıldı.

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