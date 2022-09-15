Sosyal medyada Erdoğan'lı video paylaşanlara soruşturma açıldı! Yeni akım başlatmışlardı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para saklama videosu paylaşanlara soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, o TikTok videolarıyla ilgili Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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TikTok uygulamasında kullanıcılar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olduğu yeni bir video akımı başlattı. Kullanıcılar, Erdoğan’ın görüntüsünün ve sesinin yer aldığı videoları birkaç gündür paylaşıyordu.

Videolarda para sayan kişiler bir anda Erdoğan’ın “Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın, altınları çıkarın” cümleleriyle birlikte arkalarında görüntüsü belirince, paralarını sakladığı videolar viral oldu.

Soruşturma başlatıldı

Binlerce kişi bu videoları paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoyu çeken ve paylaşanlarla ilgili Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kolluk birimlerine de videoları çekenler ve paylaşanların tespit edilmesi için talimat verildi.