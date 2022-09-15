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Mersin Büyükşehir Belediyesi' çalışanlarına PKK operasyonu! 2019'dan sonra göreve başlamışlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi' çalışanlarına PKK operasyonu! 2019'dan sonra göreve başlamışlar

MERSİN'de , terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 2019 yerel seçimlerinin ardından belediyede çalışmaya başladıkları belirlendi.

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,, 2019 yerel seçimlerinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başlayan 10 şüpheliyi PKK/KCK terör örgütünü övmek, sahiplenmek ve yüceltmekle suçlamasıyla gözaltına aldı.

Mersin polisinin çalışmalarında 2019 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen F.E, A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G. ve S.M. isimli şahısların PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıkları tespit edildi.

Özel harekat destekli baskın

Bunun üzerine Özel Harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Dronun da kullanıldığı operasyona 180 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Öldürülen teröristlerin aile üyeleri de var

10 şüpheli şahıstan aralarında örgütün değer ailesi olarak tanımladığı, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının 1. derecede aile yakınlarından olanların bulunduğu belirlendi.

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