Son anket açıklandı! Abdulkadir Selvi uyardı: Artık HDP seçmeni Erdoğan'a oy vermiyor

Areda Survey’in 23-27 Ağustos tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yaptığı anketin sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. Adaylığı neredeyse netleşen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yükselirken, muhalefetin adayları arasında birincilik yine Mansur Yavaş'ta... Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kendi partileri dışında sürpriz kesimlerden destek alıyor....

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Areda Survey’in 23-27 Ağustos tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yaptığı anketin satır aralarını yazdı. Çarpıcı sonuçlar çıkan ankette, en dikkat çeken ise kendi partileri dışındaki sürpriz kesimlerden oy alan iki adayla ilgili bölüm oldu. İşte Abdülkadir Selvi'nin yazısından çarpıcı bölümler...

Cumhurbaşkanı adaylığının netleşmeye başlamasından itibaren Kılıçdaroğlu’nun yükselişi sürüyor. Ama Mansur Yavaş da cumhurbaşkanı adaylığına dönük hiçbir mesaj vermemesine rağmen ilk sırayı kaptırmıyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kendi partileri dışında sürpriz kesimlerden destek alıyor. Areda Survey’in araştırmasında bana çarpıcı gelen bir nokta ise HDP seçmeninin eğilimi oldu. AK Parti’nin bu veri üzerinde çalışmasında yarar var.

Cumhurbaşkanlığında hangi ittifak önde

- Areda Survey’in anketine katılanların yüzde 51.9’u Millet İttifakı’nın ortak aday çıkarabileceğini söylerken yüzde 48.1’i aday çıkaramayacağı görüşünde.

- Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifaka oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların yüzde 51.5’i Cumhur İttifakı yanıtını verirken, Millet İttifakı diyenlerin oranı yüzde 48.5 çıkıyor.

Ekonomik sorunları kim çözer?

- Ankette ağustos ayının en önemli gündem maddesi nedir diye sorulduğunda ekonomi yüzde 47.4’le ilk sırada çıkıyor. Onu yüzde 15.3’le zam ve hayat pahalılığı takip ediyor. Bu sonuç şaşırtıcı değil. Ama ekonomik sorunları hükümet mi çözer yoksa muhalefet mi sorusuna verilen yanıt önemli. Ankete katılanların yüzde 48.8’i hükümet derken yüzde 35.9’u muhalefeti işaret ediyor. Hiçbiri çözemez diyenlerin oranı ise yüzde 15.3 çıkıyor.

Mansur Yavaş mı Kılıçdaroğlu mu?

- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayında Mansur Yavaş yüzde 33.4’le birinci sıradaki konumunu koruyor. Bir süredir yükselişe geçen Kılıçdaroğlu ise yüzde 32.8’le ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Tüm cumhurbaşkanı adayları sorulduğunda 1 yıl önce Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 6.5 iken, bugün iki katından fazla artarak yüzde 15.2’ye yükseldi.

Abdullah Gül dibe vurdu

- Selahattin Demirtaş yüzde 9.2’yle üçüncü sırada gelirken onu cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklamasına rağmen yüzde 8.1’le Meral Akşener takip ediyor. Gerilemesini sürdüren Ekrem İmamoğlu yüzde 4.9’la beşinci sırada gelirken cumhurbaşkanı adaylığı için yeniden sinyal vermeye başlayan Abdullah Gül ise yüzde 3.2’yle altıncı sırada geliyor.

Erdoğan oylarını artırıyor

- Areda Survey’in bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz sorusuna cevap verenlerin yüzde 47.9’u Erdoğan yanıtını vermiş. Erdoğan bir ay önceye göre bir artış sağlamış. Mansur Yavaş diyenlerin oranında ise bir puanlık bir gerileme söz konusu. Ağustos ayında Yavaş diyenlerin oranı yüzde 22.2 olurken bu oran temmuz ayında yüzde 23’tü.

İmamoğlu'nun çöküşü

Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 15.2 olurken Demirtaş’a destek yüzde 8.5, Akşener diyenlerin oranı yüzde 2.9 oldu. Geçen yıl yapılan araştırmalarda ikinci sırada çıkan Ekrem İmamoğlu ise yüzde 2.3’e gerileyerek cumhurbaşkanlığı denkleminin dışına çıktı.

HDP seçmeni Erdoğan'a oy vermiyor

- Erdoğan CHP’den yüzde 2.1, MHP’den yüzde 66.1 oranında destek alırken İYİ Parti seçmeninin yüzde 4.5’i de Erdoğan’a oy veriyor. Erdoğan HDP seçmeninin de oyunu alabilen bir liderdi. Dörtte bir oranında oy alıyordu. Ama bu araştırmada HDP seçmeni oy vermiyor. Kürt seçmenle HDP seçmeni aynı değil. Erdoğan Kürt seçmenden en fazla oy alan bir lider. Ama ayrıca HDP seçmeninden de oy alabiliyordu. Bu sorunun mercek altına alınması gerekiyor. HDP seçmeni Mansur Yavaş’a oy vermiyor ama Kılıçdaroğlu’na destek yüzde 15.7 seviyesinde.

Hangi parti ne kadar oy alıyor?

- Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların yüzde 36.6’sı AK Parti yanıtını verirken, CHP yüzde 24.4 çıkıyor. Bu veriler CHP birinci parti çıkıyor yorumlarını desteklemiyor. CHP yerinde sayıyor. HDP’nin yüzde 11.1 çıktığı araştırmada İYİ Parti yüzde 11’le dördüncü sırada geliyor. MHP’nin yüzde 10.4 çıktığı araştırmada Yeniden Refah Partisi yükselişini sürdürerek yüzde 1.6’ya ulaşmış durumda. CHP ile ittifak yapan Saadet Partisi ise yüzde 0.8 çıkıyor. Zafer Partisi yüzde 1.4 olurken onu yüzde 1.3’le DEVA Partisi takip ediyor.