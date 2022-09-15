6 ay ve 6 bin kilometre şartı başlıyor! Galericileri telaş sardı araçlar eş dostun üzerine geçirildi

İkinci el otomobilde '6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesi bugün başlıyor. Araç ticareti yapanlar, aldıkları otomobilleri 6 ay geçmeden ve 6 bin kilometre yol yapmadan satamayacak. Düzenleme ile ikinci el fiyatları yüzde 10 düşerken, oto galericiler son gün telaşı yaşıyor. İşte uygulanacak denetimlerle ilgili tüm detaylar...

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Bugünden itibaren otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Böylelikle oto alım satım yapanların, bayilerden sıfır araçları toplayıp yüksek fiyata satması engellenecek.

Ellerinde sıfır otomobil bulunan oto galericiler yüzde 10-15 indirimlerle araçları elden çıkarmaya çalıştı. Bazı galericilerin ise ellerinde kalan araçları yakın akraba, eş ya da dostlarının üzerine geçirdiği öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek.

Bu şartlar sağlanmadan ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacak.

Geçiş süreci sonra eriyor

16 Ağustos 2022 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının satışı için bu kişilere tanınan süre yarın sona eriyor.

Yarından itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden bu taşıtların pazarlama ve satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacak.

3 farklı kanal üzerinden denetim

İkinci el araç satışı yapanlara getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması denetimleri başlayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu denetimler üç farklı kanal üzerinden yapılacak.

Satış kayıtlarına günlük takip

Türkiye Noterler Birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla birlikte Ticaret Bakanlığına iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük olarak takip edilecek.

Bu kapsamda, yetki belgesiyle ikinci el araç ticareti yapanların kısıtlama dâhilindeki her bir satışına doğrudan idari para cezası uygulanacak.

Yetki belgesiz satışa ceza

Ticari faaliyet kapsamında yetki belgesi olmadan doğrudan veya vekâleten otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki satışları tespit edilecek ve söz konusu satışlara ilişkin izahat talep edilecek.

Yapılan inceleme neticesinde ticari faaliyet kapsamında yapıldığı tespit edilen bu tür satışların her biri için satış yapanlara idari para cezası uygulanacak. Bu kişilere ayrıca yetki belgesi bulunmaksızın ticari faaliyette bulunmaktan da idari para cezası verilecek.

Ekspertiz zorunluluğu

Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor.

Satış kayıtları üzerinden Ticaret Bakanlığı'nca yapılacak denetimler kapsamında bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında da ayrıca idari para cezası uygulanacak.

Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla 81 ilde oto galericiler, araç kiralama firmaları ve yetkili bayilerde iş yeri denetimleri yapılarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki taşıtlara yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri incelenecek.

İş yerleri ve ilanlara denetim

Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek iş yeri denetimleri belirli aralıklarla bu alanda faaliyet gösteren tüm işletmeler nezdinde sürdürülecek. Ayrıca gelecek şikayetler üzerine de iş yeri denetimleri yapılabilecek. Denetlemelerde elde edilen bilgi ve belgeler neticesinde mevzuata aykırı hareket edenlere para cezası uygulanacak.

İlan siteleri üzerinden pazarlanan taşıtlara ilişkin ilan bilgileri de düzenli olarak bu sitelerden temin edilerek takip edilecek. Aykırı bir durum halinde oto galericiler, araç kiralama firmaları, yetkili bayiler ile kişilere her bir satış için ayrı ayrı idari para cezası uygulanabilecek.