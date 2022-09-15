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DSÖ'den Covid-19 salgını için beklenen açıklama: Sona yaklaştık

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DSÖ'den Covid-19 salgını için beklenen açıklama: Sona yaklaştık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgını nedeniyle haftalık can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldiğini duyurdu. DSÖ Genel Direktörü, "Sonu görüyoruz" dedi.

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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus geçen hafta Kovid-19 nedeniyle meydana gelen küresel can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede olduğunu vurgulayarak, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz, fakat orada değiliz." dedi.

"Fırsatı şimdi değerlendirmeliyiz"

Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız." diye konuştu.

Maymun çiçeği

Kovid-19 ile birlikte maymun çiçeği salgınında da küresel oranda düşüşün sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Tıpkı Kovid-19'da olduğu gibi maymun çiçeğiyle mücadelede de rahata alışmamak ve gardımızı düşürmemek gerekir. Tüm ülkeler ve topluluklar, şimdiye kadar yaptıklarını yapmayı sürdürmelidir." açıklamasında bulundu.

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