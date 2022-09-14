Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından çıktı! Şoke etti
Konya'da burun tıkanıklığı ve hapşırma şikayetiyle hastaneye başvuran iki hastadan birinin burnundan 3, diğerinin burnundan 1 larva (kurtçuk) çıkarıldı.Prof. Dr. Kayhan Öztürk larvaların sinek yumurtasıyla bulaştığını söyledi.
Hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi şikayetleri nedeniyle farklı hastanelere giden ve saman nezlesi tanısı alarak ilaç kullanmaya başlayan iki kişi, şikayetleri geçmeyince Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Kayhan Öztürk'e başvurdu.
Hastaları muayene eden Öztürk, birinin burnundan 3, diğerinin burnundan 1 larva çıkardı.
Öztürk, AA muhabirine, halk arasında kurt ya da kurtçuk olarak adlandırılan larvaların sinek yumurtasıyla bulaştığını söyledi.
Larvaların burna ya da göze yerleştiğini ifade eden Öztürk, sinüsler içerisinde saklanan larvaların burun içerisinde gezinerek alerjik şikayetlere neden olabildiğini söyledi.