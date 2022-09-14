Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından çıktı! Şoke etti

Hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi şikayetleri nedeniyle farklı hastanelere giden ve saman nezlesi tanısı alarak ilaç kullanmaya başlayan iki kişi, şikayetleri geçmeyince Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Kayhan Öztürk'e başvurdu.