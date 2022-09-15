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Azerbaycan'da TikTok geçici süreyle yasaklandı

Azerbaycan'da TikTok geçici süreyle yasaklandı

AZERBAYCAN'da Ermenistan ile devam çatışmalarla ilgili dezenformasyon içerik yaydığı için TikTok geçici süreyle yasaklandı.

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Devlet Güvenlik Hizmetinden yapılan açıklamada, "TikTok, ordumuzun başarılarına gölge düşüren, askeri sırlar içeren, toplumda yanlış bir kanaat oluşturmayı amaçlayan bilgiler yayınlamaktadır" denildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Hizmeti, TikTok yayınlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"12-13 Eylül tarihlerinde Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaptığı geniş çaplı provokasyonlara karşı silahlı kuvvetlerimiz uygun müdahale tedbirlerini aldı. Halihazırda gerçekleştirilen askeri operasyonlarla ilgili sosyal medya platformu 'TikTok', ordumuzun başarılarına gölge düşüren, askeri sırlar içeren, toplumda yanlış bir kanaat oluşturmayı amaçlayan bilgiler yayınlamaktadır.

Azerbaycan topraklarında TikTok'un faaliyetlerinin geçici olarak sınırlandırılmasına karar verildi ve bunun için ilgili makamlara dilekçe verildi."

Devlet Güvenlik Teşkilatı, Azerbaycan vatandaşlarını diğer sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kamuoyunda panik yaratmaya yönelik hesaplanan bu tür gerçek dışı bilgilere inanmamaya ve sadece devlet kurumlarının resmi bilgilerine başvurmaya davet etti.

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