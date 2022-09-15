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Diyarbakır'da okul yemeği zehirledi! 45 öğrenci hastanelik oldu

Diyarbakır'da okul yemeği zehirledi! 45 öğrenci hastanelik oldu

DİYARBAKIR'da kırsal ve ilçe merkezlerindeki farklı okullarda öğle yemeği sonrasında 45 öğrenci kusma, karın ağrısı, baş dönmesi ve ishal şikayetleri nedeniyle Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Zehirlendiklerinin tespit edilmesiyle yemekten numune alınarak incelemeye alındı.

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Alınan bilgilere göre dün akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal ve ilçe merkezlerinde bulunan bazı okullardaki 45 öğrenci okulda verilen öğle yemeği sonrası şikayetlerin başlaması üzerine aileleri tarafından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Durumları iyi

Kumanyadan yemek yiyen 5 bin civarı öğrenciden zehirlenen 45 öğrencinin çoğu ayakta tedavi olarak taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenme bilgisi üzerine Silvan kaymakamı Hasan Uğuz, öğrencileri hastanede ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürlerinin de hastanede gece boyunca kaldığı, öğrencilerin durumlarını takip ettiği ve hastane yetkililerinden bilgi aldığı kaydedildi.

Yemekten alınan numuneler inceleniyor

Herhangi bir ağır vakanın olmadığı görülen öğrencilerden bir kaçı tedbir amaçlı müşahede altında tutulurken yemekten de alınan numune incelemeye gönderildi. Hastaneye gelmeyen diğer çocukların takibi için okul müdürleri uyarıldı.

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