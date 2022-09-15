Hadise resti çekti, büyük aşıklar boşanıyor! Çekişmeli boşanma davası bomba oldu patladı, Dinçerler altınları istiyor iddiası

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler 4 ay önce nikah masasına oturmuştu. Son günlerde bütün gözler, aralarında fırtınalar koptuğu iddia edilen bu çiftteydi. Dinçerler çiftinin evlilik krizinde bomba gelişmeler yaşandı. Hadise boşanma davası açtı, birbirlerini sosyal medyadan sildiler. Hadise'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

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Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin attığı her adım, ilk günden beri büyük bir dikkat ve ilgiyle takip ediliyor. Özellikle son günlerde birlikte görüntülenmeyen yeni evli çiftten Hadise'nin, her konserde parmağından çıkarmadığı evlilik yüzüğünü artık takmaması dikkatlerden kaçmamış, bu durumdan dolayı da ünlü çiftin küs olduğu dedikoduları magazin kulislerinde günlerdir en çok konuşulan konu haline gelmişti. Ünlü şarkıcının, eşinin yeni mekan açılışında da yer almaması çıkan ayrılık iddialarını güçlendirmişti. İkiliden, günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ayrılık haberlerine Hadise'den açıklama geldi.

Hadise resti çekti

Ortaya atılan iddialara göre Hadise, iş insanı Mehmet Dinçer ile olan evliliğini sonlandırmak için düğmeye bastı ve geçtiğimiz gün boşanma davası açtı. Hadise cephesinden, boşanma davası iddiaları sonrası ilk açıklama da geldi. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, yaptığı açıklamada boşanma davasının açıldığını doğruladı. Hadise ise bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı. Hadise paylaşımda,

''Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum.

Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Boşanma dilekçesi ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından “anlaşarak sonlandıramadık” diyen ve Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açan Hadise’nin dava dilekçesinin bomba ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre, "Mehmet Dinçerler'den sanat hayatımla ilgili baskı görüyorum" diyen Hadise'nin dilekçesinde, "Mehmet Dinçerler evlendikten kısa bir süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Mehmet'in bu davranışları zaman içinde psikolojik baskı boyutuna vardı. Bu baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti" ifadelerine yer verildi.

Mehmet Dinçerler, düğünde takılan bütün takıları istedi

İddialara göre, Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları, boşanma davası için bir araya geldi. Mehmet Dinçerler boşanmak için Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istedi.

Sosyal medyadan sildiler

Ünlü çiftin boşanma davası iddiaları ortaya atıldıktan sonra, iddiaların üzerinden çok geçmeden, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktılar. Hadise'nin boşanma davası açtığı iddialarından sonra Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesabında profilindeki Hadise ile olan fotoğraflarının hepsini sildi. Ayrıca Hadise, tüm sosyal medya hesaplarından 'Dinçerler' soyadını sildi.

''Evlendikten sonra ilk kez...''

Nikahtan sonra ilk kez Kıbrıs'ta konser veren Hadise, evlendiğini sahnede olduğu sırada açıklamıştı. 'Prenses' şarkısını söyleyen güzel popçu, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim... Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum; 'Prensesler gibiydim baba evinde'. Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği için, hep yanımda olduğu için" ifadelerini kullanmıştı.

Gözyaşlarına boğulmuştu

Sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti. Geçen haftadaki konserinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu. Daha sonra Mehmet Dinçerler'in paylaştığı yeni fotoğraflarda parmağında evlilik yüzüğünün olmadığı da dikkatlerden kaçmamıştı.