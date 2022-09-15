Eşini Tuba Ünsal'la aldatmıştı! Caner Karaloğlu aldattığı eşiyle görüntülenince küfürler yağdırdı!

Kızının annesi tasarımcı Elizabeth Mas'ı oyuncu Tuba Ünsal'la aldatan iş insanı Caner Karaloğlu eski eşiyle arabada görüntülenince kıyamet koptu. Aracından indi görülmemiş olaylara imza attı. Aracından indi küfürler yağdırdı.

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2014 yılında aşk yaşamaya başlayan iş insanı Caner Karaloğlu ve İspanyol tasarımcı Elizabeth Mas aşklarıyla uzun süre gündemlerden düşmemişti. Aşkı için Türkiye'ye yerleşen Elizabeth Mas 2016 yılında aşk yaşadığı sevgilisi Caner Karaloğlu ile 'Mia' adını verdikleri ile anne baba olma duygusunu tatmışlardı.

Kızlarının doğumunun ardından 2017 yılında dünyaevine giren çift mutluluğa evet demişti. Fakat ikilinin mutluluğu uzun sürememiş ikili ihanet, şiddet gibi iddalarla evliliklerinden bir yıl sonra boşanmışlardı.

İlk önce eşini, sonra aldattığı sevgilisini aldattı!

Olaylı geçen boşanma sürecinde iş insanı Caner Karaloğlu eşi ve çocuğunun annesi Elizabeth Mas'ı ünlü oyuncu Tuba Ünsal ile aldatmıştı. Mas bu olayların üzerine bir gece kulübünde eşinin yeni sevgilisi Tuba Ünsal tarafından darp edildiğini iddia etmiş, Tuba Ünsal için uzaklaştırma kararı almıştı.

Ünlü çiftin boşanma davaları 2020 yılında sonuçlanmıştı. Boşanmadan kısa bir süre sonra Caner Karaloğlu eşi Elizabeth Mas'ı aldattığı oyuncu Tuba Ünsal'ı da aldatırken görüntülenmişti. Bu olaylar uzun bir süre magazin gündeminden düşmemişti.

Küfürler yağdırdı, üzerlerine yürüdü

Bir süre sonra ise iş insanı Caner Karaloğlu ve eski eşi Elizabeth Mas'ın barıştığı iddia edilmişti. Ünlü ikili iki yılın ardından birlikte görüntülendi. Lüks araçlarının içinde olan ikiliden Karaloğlu muhabirleri görünce skandala imza attı.

Trafikte eski eşiyle görüntülenen iş insanı işlerini yapmakta olan gazetecilere ilk önce aracının içerisinden küfürler yağdırdı. Küfürlerle tatmin olmayan Caner Karaloğlu daha sonra aracından inip gazetecilerin üzerin yürüdü.

Daha sonra hakaretli tavırlarına devam eden Caner Karaloğlu gazetecilere "Ailem kızıyor. O fotoğrafları silin" tehditleri savurdu. İş insanının skandal anları kameralara saniye saniye yansıdı.