Türkiye genelinde 'Zincir' operasyonu başladı! 178 kişi hakkında gözaltı kararı

Ürettikleri sahte alkolü piyasa süren şüphelilere yönelik 'Zincir' operasyonu başlatıldı. 7 il başta olmak üzere Türkiye genelinde 641 adrese Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından baskın düzenlenirken, 178 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), ürettikleri sahte alkolü kargo yoluyla piyasa süren suç gruplarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı “Zincir” operasyonu başlattı.
7 il başta olmak üzere ülke genelinde 641 adreste gerçekleşen operasyonda, 178 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.