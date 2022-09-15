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Türkiye genelinde 'Zincir' operasyonu başladı! 178 kişi hakkında gözaltı kararı

Türkiye genelinde 'Zincir' operasyonu başladı! 178 kişi hakkında gözaltı kararı

Ürettikleri sahte alkolü piyasa süren şüphelilere yönelik 'Zincir' operasyonu başlatıldı. 7 il başta olmak üzere Türkiye genelinde 641 adrese Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından baskın düzenlenirken, 178 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), ürettikleri sahte alkolü kargo yoluyla piyasa süren suç gruplarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı “Zincir” operasyonu başlattı.

7 il başta olmak üzere ülke genelinde 641 adreste gerçekleşen operasyonda, 178 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

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