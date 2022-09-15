Düğün sonrası el ele görüntülenen Hande Doğandemir ve Furkan Palalı'dan ilk açıklama geldi! "Furkan çok kibar" dedi açıkladı...

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe katılan ve düğünden el ele çıkan Hande Doğandemir ve Furkan Palalı'dan ilk açıklama geldi. Aşk iddialarına bakın ne dediler...

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2 hafta önce dünyaevine giren ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı eşi Oğuzhan Koç'un Six Senses Hotel'de gerçekleşen birçok ünlü ismin katıldığı görkemli düğünlerinde haftaya damga vuran birçok olay yaşanmıştı. Her anıyla olay olan düğüne şimdilerde Hayat Bugün dizisiyle ekranlara gelmek için hazırlanan Hande Doğandemir ve oyuncu Furkan Palalı'da konuklar arasındaydı.

After Partiden ele ele çıkmışlardı

Daha önce Onur Tuna ile aşk yaşayan ve sessiz sedasız ayrılan Hande Doğandemir ve Furkan Palalı'nın düğün esnasında samimi halleri herkesin dikkatini çekmişti. Birlikte danslar eden ünlü isimler nikahtan sonra düzenlenen After partiden ele ele çıkmış ve gündeme bomba gibi düşmüşlerdi.

O gece cevapsız bırakılan soruları cevapladı!

Geve boyunca birlikte olan ikili partiden el ele çıkarken gazetecileri karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Hızlı bir şekilde araçlarına binmeye çalışan ünlü isimler muhabirlerin sorularını cevaplamamayı tercih etmiş ve aynı araca binip gitmişlerdi.

Düğünden sonra bir daha birlikte görüntülenmeyen ikili çıkan aşk iddiaları hakkında da herhangi bir açıklama yapmamıştı. Aşk iddialarına ilk açıklama geçtiğimiz günlerde Umut Kurt ve Melisa İnci'nin düğün töreninde görüntülenen Hande Doğandemir'den geldi.

"Hayatımda biri olsa saklamam"

Düğün çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu aşk iddialarını ve düğün gecesindeki o anları gülümseyerek açıkladı. Keyifli haliyle dikkat çeken Doğandemir muhabirlere "Furkan arkadaşım. Çok nazik biri olduğu için beni arabaya bindirirken yardımcı oldu. Öyle sanmış olabilirsiniz ama hayatımda biri olursa saklamam" cevabını vererek ilişki iddialarını yalanladı.