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Hasan Can Kaya polis çevirmesine takıldı! Neden 'Bana göstermeyin...' dedi?

Hasan Can Kaya polis çevirmesine takıldı! Neden 'Bana göstermeyin...' dedi?

“Konuşanlar” programıyla ünlenen Hasan Can Kaya, önceki gece Ulus trafiğinde polis çevirmesine takıldı. Alkolmetreyi üfleyen Hasan Can Kaya, polislerden bakın ne istedi?

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Youtube üzerinden “Konuşanlar” programıyla şöhreti yakalayan ardından da Acun Ilıcalı tarafından Exxen'e transfer edilen Hasan Can Kaya, önceki gece Ulus trafiğinde polis çevirmesine takıldı.

Muhabirlere “Setten geliyorum. Alkol çıkmaz bende” diyen Kaya, alkolmetreyi üfledi. Cihazın ekranında yazan 0 promili kendisine gösteren polislere de “Bana değil, basın mensuplarına gösterin. Alkol aldığımda asla araç kullanmam” dedi.

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