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Hakkari Kazan Vadisi'nde operasyon! Bakan Soylu paylaştı: Onlarca kaleşnikov ele geçirildi

Hakkari Kazan Vadisi'nde operasyon! Bakan Soylu paylaştı: Onlarca kaleşnikov ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Kazan Vadisi'nde 610 personel ile "Eren Abluka-37 Operasyonu" başlatıldı. Bakan Süleyman Soylu, söz konusu operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini paylaştı.

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İçişleri Bakanlığı, Hakkari Kazan Vadisi’nde 610 personelin katılımıyla "Eren Abluka-37 Operasyonu" başlattı.

Bakan Süleyman Soylu, Hakkari’de devam eden ‘Eren Abluka-37 Operasyonunda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi. 76 Kaleşnikov, 1 havan, 1 doçka, 2 makineli tüfek, 88 el bombası, 138 bin 300 bixi/kaleşnikov/doçka/uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza tebrikler” ifadelerini kullandı.

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