Türk iş adamına Rus ortağından büyük tuzak! 4 milyon liralık kazık attı
Türk işi adamı Erdal Danyal'ın şirketi Rus ortağı tarafından dolandırıldı. Danyal'ın eşi Filiz Danyal ve kızları Ayşe Danyal, İskender Halilov hakkında suç duyurusunda bulundu. Ortağa 4 milyonluk kazığın hikayesi...
Turizmin önde gelen isimlerinden Desing Plus'ın sahibi Erdal Danyal geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybetti. Danyal'ın ortağı olduğu şirketin hisseleri eşi Filiz Danyal ve kızı Ayşe Danyal'a kaldı.
Sabah'ın haberine göre, şirketin diğer ortağı ise ünlü iş adamı İskender Halilov'du. Halilov aynı zamanda Mra Turizm'in de kurucusu ve yönetim kurulu başkanıydı.
İddiaya göre Desing Plus'ın, Mra Turizm'den 2 milyon 113 bin liralık alacağı vardı. Parasını tahsil etmek isteyen Design Plus yetkilileri icra takibi başlattı.
Şubat ayında yapılan hesaplar 4 milyon liralık borcu olan Mra Turizm, icra takibine itiraz ederek tarafların kendi aralarında anlaştığını ileri sürdü.