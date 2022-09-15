BIST 3.412
DOLAR 18,27
EURO 18,26
ALTIN 991,48
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık arttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artış gösterdi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın temmuz ayında 13 milyon 666 bin 220 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 6,1 artışla 14 milyon 504 bin 403 kişiye yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğüne dair ilk açıklama geldi: ''Stresten yemek yemeyi unuttuk!''
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğüne dair ilk açıklama geldi: ''Stresten yemek yemeyi unuttuk!''
Hakkari’de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi
Hakkari’de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi
Yüzde 50 indirimli oldu! Bakan Mahmut Özer, öğretmenlere güzel haberi verdi
Yüzde 50 indirimli oldu! Bakan Mahmut Özer, öğretmenlere güzel haberi verdi
Gülşen, ev hapsi bittikten sonra konsere çıkması beklenirken herkesin ağzını açık bırakan o hamleyi yaptı!
Gülşen, ev hapsi bittikten sonra konsere çıkması beklenirken herkesin ağzını açık bırakan o hamleyi yaptı!
Hakkari Kazan Vadisi'nde operasyon! Bakan Soylu paylaştı: Onlarca kaleşnikov ele geçirildi
Hakkari Kazan Vadisi'nde operasyon! Bakan Soylu paylaştı: Onlarca kaleşnikov ele geçirildi
Tahta kaşıkları makineye atmayın kaynatın! Suyuna bakın gördükleriniz şok edecek!
Tahta kaşıkları makineye atmayın kaynatın! Suyuna bakın gördükleriniz şok edecek!
Sağlık Bakanlığı'ndan acil servis düzenlemesi! Bundan böyle 3'e ayrılacak
Sağlık Bakanlığı'ndan acil servis düzenlemesi! Bundan böyle 3'e ayrılacak
Arkadaşını neden öldürdüğünü itiraf etti kız arkadaşıyla...
Arkadaşını neden öldürdüğünü itiraf etti kız arkadaşıyla...
Düğün sonrası el ele görüntülenen Hande Doğandemir ve Furkan Palalı'dan ilk açıklama geldi! "Furkan çok kibar" dedi açıkladı...
Düğün sonrası el ele görüntülenen Hande Doğandemir ve Furkan Palalı'dan ilk açıklama geldi! "Furkan çok kibar" dedi açıkladı...
Hasan Can Kaya polis çevirmesine takıldı! Neden 'Bana göstermeyin...' dedi?
Hasan Can Kaya polis çevirmesine takıldı! Neden 'Bana göstermeyin...' dedi?