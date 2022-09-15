Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın temmuz ayında 13 milyon 666 bin 220 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 6,1 artışla 14 milyon 504 bin 403 kişiye yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi.