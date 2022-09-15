Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğüne dair ilk açıklama geldi: ''Stresten yemek yemeyi unuttuk!''

Geçtiğimiz hafta evlenerek hayatlarını birleştiren oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı eşi Oğuzhan Koç, basın mensuplarıyla yaptığı konuşmada hayatlarının en mutlu gününü yaşadıklarını ifade etti. Yeni evlenen çift, "Biz o gün stresten yemek yemeyi unuttuk. Ertesi sabah 'Düğün bitti' diye birbirimize hatırlattık" dedi.

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Umut Kurt ile sevgilisi Melisa İnci, Sarıyer'deki şık bir mekanda nikah masasına oturdu. Törene katılan davetli ünlü isimler arasında, geçtiğimiz hafta nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti de yer alıyordu. Bu mutlu gecede objektiflere el ele mutluluk pozu veren ünlü çift, basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtlamayı da ihmal etmedi.

''Çok güzel bir düğündü!''

Düğünde giydiği ve sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça dikkat çeken, alay konusu olan 17 bin 500 TL'lik ayakkabı Oğuzhan Koç'a hatırlatılınca ünlü şarkıcı, "Bütün ayakkabılar böyle, bunların konuşulması da çok güzel. Hiçbir sorun yok. Çok güzel bir düğündü, biz bununla eve gittik" ifadelerini kullandı.

''Stresten yemek yemeyi unuttuk''

Nikah masasına oturdukları günden bahsederken hayatlarının en mutlu gününü yaşadıklarını ifade eden ünlü çift, "Biz o gün stresten yemek yemeyi unuttuk. Ertesi sabah 'Düğün bitti' diye birbirimize hatırlattık" açıklamasını yaptı ve güldü.

Ayrıca Oğuzhan Koç'un geceye, kendi düğününde giydiği ayakkabının bir benzerini giyerek katılmış olması da basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı.

Düğünde neler olmuştu?

Ünlü oyucu Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un yaptığı evlilik teklifine "evet" demişti. Ünlü çift, geçtiğimiz haziran ayında sade bir tören ile aile arasında bir nişan yapmıştı. Aşıklar, 26 Ağustos'taki düğünlerini ise hava olumsuz hava şartları nedeniyle iki gün erteleyerek, 28 Ağustos'ta evlenmişti. Düğün günü, ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giymişti. Ünlü ve güzel oyuncu Demet Özdemir ise, gecenin ilerleyen saatlerindeki parti için de ayrı bir elbise tercih etmişti. Çift, düğünde ilk danslarını Zeki Müren'in seslendirdiği 'Aklımda Sen Fikrimde Sen' şarkısı ile yapmıştı. Ayrıca milyonların takip ettiği düğünde Murat Boz ve Murat Dalkılıç, davetliler için sevilen şarkılarını seslendirmişti.

Kayınvalideden paylaşım gelmişti!

Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç, düğünden hemen sonra sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: "Demet'ciğim ailemize hoş geldin. Güzel bir gün, rüya gibi düğün... Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zerafet… Bence, bizce çok güzel bir düğündü."