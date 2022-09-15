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Hakkari’de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hakkari’de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’de devam eden ‘Eren Abluka-37 Operasyonunda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakan Soylu, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi.

76 Kaleşnikov, 1 havan, 1 doçka, 2 makineli tüfek, 88 el bombası, 138 bin 300 bixi/kaleşnikov/doçka/uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza tebrikler” ifadelerini kullandı.

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