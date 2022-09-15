Gece yatmadan önce bunu içen çocuklar kolay kolay hasta olmuyor!

Özellikle havaların soğumasıyla birlikte okula giden çocuklar sık sık hastalanıyor. Vereceğimiz bazı şifalı karışımlar ile çocuklarınızı hastalıktan uzak tutabilirsiniz.

Abone ol

Savunma sistemleri oldukça zayıf olan çocuklar, özellikle havaların soğuması ve okulların açılmasıyla hastalığa daha kolay yakalanabiliyor. Ancak evde hazırlayacağınız bazı karışımlar ile çocuklarınızı hastalıklardan korunmanız mümkün.

Ballı siyah turp

Kara ya da siyah turp, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısına engel olmak için kullanılabilen bir kök sebzedir. Bu sebzenin beyaz eti ve normal beyaz turp gibi görünen siyahımsı kahverengi bir dış kabuğu mevcuttur. Turp sebzesine özgü keskin bir tadı vardır. Çiğ olarak, salatalarda tüketilebilir ya da yemek ve çorbalarda kullanılabilir..

Siyah turp kabuğu ile birlikte de yenilebilir. Fakat siyah turpu kabuğuyla birlikte tüketmek için taze ve iyice yıkanmış olmasına özen gösterilmelidir. Siyah turpun içerisinde bulunan fitokimyasalların, kardiyovasküler sağlığı güçlendirme de dahil olmak üzere birçok faydası olmasına rağmen, soğuk algınlığı ve öksürüğü tedavi etmedeki kullanımı daha çok bilinmektedir.

Bu mucizevi doğal karışım için tek ihtiyacınız olan taze siyah turp ve biraz bal. Orta boy bir turp alın ve turpun sapını ve kökünü keserek yuvarlak bir şekle sokun. Keskin bir bıçak ile turpun ortasında bir çukur oluşturun. Bu çukurun içine biraz bal doldurun ve önceden kestiğiniz gövde kısmı ile örtün. Turbu gece boyunca veya en az 12 saat kadar bir süre boyunca dinlendirin.

Fakat çukur kısmı ağzına kadar doldurmayın. Üstte biraz boşluk bırakmaya gayret edin. İçi boş turpu balla birlikte bir bardağa veya tabağa koyun. 12 saat geçtikten sonra turp suyunun koyduğunuz tabak veya bardakta biriktiğini fark edeceksiniz. Oluşan tüm bu suyu toplayın ve kalıcı öksürüğü veya soğuk algınlığını gidermek için azar azar için.

Bu siyah turp suyunu daha çok elde etmek için bir başka yol da turpu parçalara ayırıp bir kavanoza koymaktır. Turptan kestiğiniz küpleri balla kaplayın ve karışımı bir veya iki gün dinlendirin. Soğuk algınlığını ve boğaz ağrısından kurtulmak için akşamları bir veya iki kaşık bu karışımdan yiyebilirsiniz.

Siyah turp, bağışıklık güçlendirici olan C vitamini açısından oldukça zengin bir besin olduğu için harika bir kış sebzesidir. Bunun yanı sıra potasyum, demir, magnezyum, kükürt gibi farklı mineralleri de içerisinde bulundurur.

Tarçın ve ballı limon suyu

Yüzyıllardır kullanılan bu karışımın yapımı oldukça basittir ve boğaz ağrılarını anında giderir. Yapmanız gereken tek şey bir bardak veya bir bardak suya biraz taze limon suyu sıkmak, ve tatlılık katmak için bir tutam tarçın ve bir kaşık bal eklemek.

oda sıcaklığında bekleyen suyu içmeyi sevenler için bu içecek ılık suyla da hazırlanabilir. Bu içecek, hasarlı bağışıklık hücrelerinin onarılmasına yardımcı olan antioksidanlarla doludur ve antibakteriyel olduğu kadar antiviral özellikleri de içerisinde barındırır.

Safranlı, bademli ve ballı yeşil çay

Yeşil çay, soğuk algınlığı ve öksürüğü tedavi etmek için en faydalı içeceklerin başında geliyor. Solunum yollarındaki zararlı bakterileri temizlemesinin yanı sıra tıkanıklığı da azaltır. Düzenli olarak yeşil çay tüketmek, enfeksiyon ve grip gibi hastalık riskini de en aza indirir.

Yeşil çay, quercetin gibi antioksidanlar içermesinden dolayı viral enfeksiyonları iyileştirmede oldukça etkilidir. Hastalıklara karşı, yeşil çayı demlenip içerisine safran, biraz ezilmiş badem ve bir tutam bal eklenir içilirse kısa sürede hastalık semptomlarında iyileşme sağlayacaktır.