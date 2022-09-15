Ufuk Bayraktar'dan yeni filmi hakkında şaşırtan açıklamalar! "Acı taşıdığına inanmam lazım..."

Birçok ünlü dizi ve filmde rol alan oyuncu başarılı Ufuk Bayraktar yeni filmi 'Benim Babam Bir Kahraman' hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

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Dağ, Ezel, Sevda Kuşun Kandında, Kader gibi birçok ünlü yapımda rol alan 41 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar başarılı oyunculuk kariyerine yeni projeler eklemeye devam ediyor. Son olarak adil ve sevilen bir kabadayının hikayesinin anlatıldığı Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi ile beyazperde de gördüğümüz ünlü oyuncu şimdilerde yeni bir projeyle sevenleriyle buluşmak için hazırlanıyor.

Yeni projesinin konusuyla herkesi şaşırttı

Bir dönem eşi ve çocuğunun annesi Merve Bayraktar'la sorunlar yaşayan ve ihanet mesajları ifşalanan ünlü oyuncu uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Ufuk Bayraktar şimdilerde Orçun Benli’nin yönettiği 'Benim Babam Bir Kahraman' filminde başrol oynamak için hazırlanıyor.

Yeni filminde hasta olan oğlu için super kahraman kılığına giren çöpcu bir babanının hikayesini anlatacak olan Ufuk Bayraktar yeni filmi ve kendi ile ilgili herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu. Filmde yürek dağlayan sahneler olduğundan bahseden ünlü oyuncu rolünün kendisini çok etkilediğinden de bahsetti.

"Beynimin ağlama çipi yanmış"

Filmdeki rolu ve kendisi hakkında açıklamalar yapan Bayraktar "Bunu daha önce bir röportajımda da söylemiştim. Ben içinde kelebekler uçuşan biriyim. Hayatı hep gülen tarafından algılıyorum ve hiçbir acının tek başına yalnızca üzüntü barındırmadığına inandığım için kolay ağlayamıyorum, ağlamam için o şeyin yalnız acı taşıdığına inanmam lazım... Sanıyorum benim beynimdeki ağlama çipi yanmış veya zarar görmüş. Rahatça gözyaşı dökebildiğim tek yer ise kamera önü. Çünkü orada ağlayan ben değilim, canlandırdığım karakter." dedi.

Filmin oyuncu kadrosunda bakın kimler var...

Rahatça gözyaşı dökebildiği tek yerin kamera önü olduğunu itiraf eden ünlü oyuncu yeni filminde 'Altan' karakterine hayat verecek. Dizinin oyuncu kadrosunda ise kendisine Mahir İpek, Selim Erdoğan, İdris Nebi Taşkan ve Aslıhan Kapanşahin gibi başarılı oyuncular eşlik edecek.