İşte garantili çamaşır makinesini temizlemenin formülü bunu deneyin!

Gün içinde en sık kullandığımız beyaz eşyaların başında çamaşır makineleri gelir. Beyazlar, renkliler derken her gün kullandığımız bile olabilir. Peki zamanla yıkadığınız çamaşırlar lekeli ya da bembeyaz çıkmıyorsa sebebi ne olabilir? Deterjanınızı değiştirmeyin önce makinenizi bu yöntemlerle temizleyin...

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Evimizde en çok kullanılan beyaz eşyalardan biri de çamaşır makineleri. Kirli çamaşırlarımızı derinlemesine temizleyen, mis gibi çıkaran çamaşır makineleri ev hanımlarının sağ kolu. Peki zaman içinde yıkadığınız çamaşırların giderek sarardığını, ilk günlerdeki gibi bembeyaz çıkmadığını görüyorsanız ne yaparsınız? Çoğumuz ilk olarak deterjanını değiştirmeyi düşünür fakat ilk yapmanız gereken çamaşır makinenizin içini derinlemesine temizlemek. Tam da bu yüzden, çamaşır makinesini temizlemek için kullanabileceğiniz yöntemleri sizler için derledik. İşte, çamaşır makinesini temizlemenin 6 farklı yolu:

Sirke ve suyu birlikte deneyin

Bir kabın içerisinde aynı ölçülerde su ve elma sirkesini karıştırın.

Bu karışımı temiz bir beze alarak makinenin iç kısımlarını güzelce silin.

Daha etkili temizleyebilmek için, karışımı makinenin içerisine dökün ve boşken kısa programda çalıştırın. Sirkeli karışım makine çalışırken tüm borulara ulaşır ve makinedeki tozları büyük ölçüde temizler.

Makinenin ömrünü uzatmak için, ayda bir kez bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Karbonat ve sirke ikilisi işinizi kolaylaştıracak

Karbonat, makinenin görünmeyen kısımlarındaki kireç ve tozların temizlenmesini sağlar. Bir büyük bardağın içerisine karbonat dökün. Üzerine bardağı doldurana kadar beyaz sirke ekleyin.

Karbonat ve sirkeyi karıştırdıktan sonra, karışımı makinenin iç kısmına veya deterjan bölümüne boşaltın. Sıcak ve kısa programda makineyi çalıştırın.

Sirke ve limon tuzu işini görebilir

Bir kabın içinde 1 bardak beyaz sirke ve 2 yemek kaşığı limon tuzunu karıştırın. Limon tuzunun erimesini bekleyin. Karışımı deterjan bölümüne veya makinenin içerisine ekleyin. Makineyi sıcak bir programda kısa süre çalıştırın.

Bulaşık makinesi tabletini hiç duydunuz mu?

Bulaşık makinesi tabletlerinde, kireç çözücü, parlatıcı ve temizleyici özellikler bulunur. Yapmanız gereken tek şey, bulaşık makinesi tabletini çamaşır makinesinin kazan kısmına bırakmak ve sıcak bir programda makineyi çalıştırmaktır.

Bir limonu ortadan ikiye bölün

Çamaşır makinesinin fişini çekin ve içinde herhangi bir eşya olmadığından emin olun. 1 adet limonu ortadan ikiye kesin. Kestiğiniz limonlar yardımıyla, makinenin kazan kısmını güzelce silin.

Kazanı sildikten sonra lastik ve kapak kısmını da aynı şekilde silin.

Limon suyunu deterjan bölmesine sıkın ve üzerine 1 ölçü toz deterjan ilave edin. Makineyi en kısa programda çalıştırın ve limon artıklarının gitmesine yardım edin.



