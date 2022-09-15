İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümit Özdağ'ın 'küfürleştik' iddiasını yalanladı! 'ABD aparatı, operasyon çocuğu...'

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda küfürleştiklerini iddia etmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonda küfürleştiklerini iddia eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı yalanladı. “Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor" diyen Soylu, Ümit Özdağ için, "O (Ümit Özdağ) Amerika'nın aparatıdır. Operasyon çocuğudur” iadelerini kullandı...

Van'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu'ya, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kendisi hakkında ortaya attığı "küfür" iddiaları soruldu. Soylu, şöyle yanıt verdi:

Küfür etmiş olsaydım özür dilerdim

- Eğer meydandaysan muhakkak ki kazalarla karşı karşıya kalırsın. Bizim işimiz budur, birçok yalanla, iftirayla, taciz ve tehditle karşı karşıya kalabiliriz. Bizim ağzımıza küfür yakışmaz, doğru da değil. Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf etmiyoruz, gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız. Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, kişi ne kadar pespaye, aşağı olursa olsun, özür dilerim ben. Ama böyle bir şey söz konusu değil.

Televizyonda söylediğim sözleri söyledim

- İsimsiz, bilmediğiniz telefonlar geliyordur size de. Geçen Mardin'e giderken bir mesaj geldi, mesajda tehdit var, taciz ve iftira var. Telefon açtım, kimsiniz dedim, kendini tanıttı. Bu mesajlar ayıp değil mi ya... Sonra konuşma tonunu değiştirdi, ben de televizyonlarda, kamuoyunda açık olarak söylediğim sözleri söyledim, başka bir söz söylemedim, telefonu kapattım."