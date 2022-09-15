Bir bardak kekik çayının çözemeyeceği bir şey yok! Denizci düğümünü bile çözen bu çayın faydaları

Çeşitli otların çayları veya farklı kürlerdeki halleriyle alternatif şifa yöntemleri çok fazlalaşmış durumda... Birçok hastalığa derman olan kekiğin de çayını tükettiğinizde, vücudunuzdaki hastalıkları söküp atabileceksiniz. İşte altın değerindeki kekik çayının bilinmeyen mucizevi faydaları...

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Midedeki zararlı bakterileri öldürür

Kekik çayının içerisinde midedeki zararlı bakterileri öldüren doğal olarak güçlü bir yağ vardır. Bu yağ antibakteriyel özelliklere sahip olduğundan dolayı mide solucanları, E. coli vb. hastalıkların önüne geçer ve ishal, zatürre gibi can sıkıcı problemlerin yaşanmasını engeller. Kekik bitkisinin yaprakları, iltihaplanmayı önleyen timol adı verilen özel bir element bakımından zengindir. Bu sebeple birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği vardır.

Kansere karşı koruyucu etkisi vardır

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre kekik bitkisi, kolon ve bağırsak kanserine karşı korunmak konusunda büyük rol oynayabileceği için sitotoksisite ile özel özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun dışında yapılan bir başka çalışmada ise düzenli olarak kekik çayı içmenin, kadınlarda görülen meme kanseri riskini azalttığı tespit edilmiştir. Bu çayı bu şekilde içerek kanserden korunabilirsiniz.

Adet ağrılarını yatıştırır

Menstrüel kramp ve ağrılar bazı kadınlarda çok çileli bir durum haline gelebiliyor. Bitkisel çaylar gibi ılık sıvıların içilmesinin adet ağrısını hafifletmeye yardımcı olduğu söylenir. Bu bitkiler çaylardan olan kekik çayı, regl dönemlerinde çok fazla ağrı ve rahatsızlıkla karşı karşıya kalan kadınlar için oldukça yararlı olacaktır. Bu çay, ağrı ve rahatsızlığı azalttığı için spazm önleyici özelliklere sahiptir. Adet döneminizde yoğun ağrılar yaşıyorsanız, kekik çayı sizi büyük oranda rahatlatacaktır.

Solunum yollarını rahatlatır

Kekik çayı, yaşanan her türlü solunum problemi rahatsızlığına karşı çok faydalı olarak kabul edilir. Kekik bitkisinin yapraklarından yapılan bu çayı içmek öksürük, nezle, boğaz enfeksiyonu gibi mevsimsel grip rahatsızlıklarına karşı anında rahatlama ve iyileşme sağlar. Bu çayı içmek boğaz ağrısını giderir ve solunum yollarında saklanan zararlı bakterileri de öldürür.

Kan basıncını kontrol altında tutar

Eğer yüksek tansiyon şikayetiniz varsa, yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğundan dolayı kekik çayı sizin için harika bir besin olacaktır. Diyet kan basıncını kontrol etmek konusunda çok önemli bir rol oynar. Kekik, Akdeniz diyetinde tüketim ve ev ilaçları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun, kan basıncını düşürdüğü ve seviyeleri düzenlediği ise uzmanlar tarafından tespit edilmiştir.