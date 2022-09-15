O görüntülere görünce ağzınız açık kalacak! Melisa Döngel'den sokak ortasında çok konuşulacak kız kavgası

Ünlü oyuncu Melisa Döngel herkesi şaşkına uğratan bir skandala imza attı. Çıtı pıtı haline bakmadan sokak ortasında kavga etti, saç baş girişti! O anlar görenlerin ağzını açık bıraktı.

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Bizim Hikaye dizisi ile adını duyurmayı başaran ünlü oyuncu Melisa Döngel başarılı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıylada gündemlerden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda konser sonrası saldırıya uğrayan rapçi Çakal ile adı aşk iddialarına karışan ve birlikte fotoğrafları ortaya çıkan ünlü oyuncu şimdilerde bambaşka bir konu ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sorulara kuşku dolu cevap vermişti

Son olarak ekranlarda Aşk Mantık İntikam dizisi ile gördüğümüz ünlü oyuncu şimdilerdeFOX TV ekranlarında yayınlanan başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı Kusursuz Kiracı ile sık sık adından söz ettiriyor.

Yeni dizisi için imaj değiştiren Döngel'le ilgili ortaya şok eden görüntüler çıktı. Daha önce bir mekanda kavga çıkarttığı iddia edilen ünlü oyuncu muhabirlerin sorduğu kavga sorularına "Olabilir, olmayabilir de" yanıtını vermişti.

Saç baş kavga anı sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncunun Arnavutköy'de mekan çıkışı bir kadınla saç baş kavga ettiği ve birçok insanın etrafa toplandığı o görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Olay esnasında orada bulunan bir kişinin telefonuna yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Melisa Döngel'in kendini kaybettiği, kısa sürede gündem olan o görüntüleri birçok sosyal medya tarafından paylaşıldı ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları o görüntülere "Vay be Melisa Döngel sen neymişsin be", "Ünlü düşmesi, bu ne sinir?", "O incecik haliyle yolmuş kızı" yorumları yaptı. İşte Melisa Döngel'in kavga anları...