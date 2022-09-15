BIST 3.449
DOLAR 18,26
EURO 18,29
ALTIN 992,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! Rekor başvuru son rakama bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! Rekor başvuru son rakama bakın

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular ikinci gününde saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı.

Abone ol

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek Sosyal Konut Projesine başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.

TOKİ'den alınan bilgiye göre, ilk etapta 81 ilde yapılacak 250 bin konut için ikinci gününde e-Devlet'ten 1 milyon 440 bin 788, bankadan da 125 bin 53 başvuru yapıldı.

Başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet aracılığıyla yapılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
O görüntülere görünce ağzınız açık kalacak! Melisa Döngel'den sokak ortasında çok konuşulacak kız kavgası
O görüntülere görünce ağzınız açık kalacak! Melisa Döngel'den sokak ortasında çok konuşulacak kız kavgası
Bütçe Ağustos ayında 3.6 milyar TL fazla verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu
Bütçe Ağustos ayında 3.6 milyar TL fazla verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu
Konut projesinde uygun ödemeli iş yerlerinin yapılacağı iller açıklandı
Konut projesinde uygun ödemeli iş yerlerinin yapılacağı iller açıklandı
İşte garantili çamaşır makinesini temizlemenin formülü bunu deneyin!
İşte garantili çamaşır makinesini temizlemenin formülü bunu deneyin!
Selvi'nin yazısına MHP'den tepki geldi: Malayani, yanlış ve gereksiz...
Selvi'nin yazısına MHP'den tepki geldi: Malayani, yanlış ve gereksiz...
Muhabiri önce tehdit etti sonra aracı üzerine sürdü devreye trafik polisi girdi
Muhabiri önce tehdit etti sonra aracı üzerine sürdü devreye trafik polisi girdi
Gece yatmadan önce bunu içen çocuklar kolay kolay hasta olmuyor!
Gece yatmadan önce bunu içen çocuklar kolay kolay hasta olmuyor!
Milyonlarca liralık vurgun! Ofise geldiler gördüklerine inanamadılar: Hem paramız gitti hem...
Milyonlarca liralık vurgun! Ofise geldiler gördüklerine inanamadılar: Hem paramız gitti hem...
Ufuk Bayraktar'dan yeni filmi hakkında şaşırtan açıklamalar! "Acı taşıdığına inanmam lazım..."
Ufuk Bayraktar'dan yeni filmi hakkında şaşırtan açıklamalar! "Acı taşıdığına inanmam lazım..."
İşgalci İsrail güçleri 17 yaşındaki Filistinli müslüman genci öldürdü
İşgalci İsrail güçleri 17 yaşındaki Filistinli müslüman genci öldürdü