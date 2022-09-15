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Kremlin açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin yarın görüşecek

Kremlin açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin yarın görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti. Kremlin Sözcüsü Peskov, " Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yarın görüşecek" açıklaması yaptı.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmenin yarın gerçekleşeceğini açıkladı. Görüşmenin en önemli gündem maddesini Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında imzalanan üçlü tahıl koridoru anlaşması oluşturucak.

Putin-erdoğan hangi konuları görüşecek?

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu ele alınacak. Şu anda müzakereler için birçok konu var, bunlardan biri Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı pozitif rol. Görüşmede, 5 Temmuz'da Soçi'de varılan mutabakatların da sonuçları da ele alınacak'

İki lider Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Özbekistan'ın Semerkant'ta olacak.

ŞİÖ Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla 1996 yılında kurulmuştu.

Örgüte Özbekistan, Pakistan ve Hindistan'ın da katılımıyla tam üye sayısı sekize yükselmiş oldu.

2005'te ŞİÖ'ye gözlemci statüsünde üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı.

Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye ise diyalog ortağı olarak yer alıyor.

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