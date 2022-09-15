İranlı milletvekilinden çirkin sözler: Yumruğu indirip hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz

İranlı Milletvekili ve Petrol İşletmecisi Hedayat Khademi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan ile ilgili çirkin bir paylaşımda bulundu. Khademi, ''Eğer dünyaya gücümüzü göstermek istiyorsak ABD, Siyonist rejim ve hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz. Derhal ordumuz Aliyev'in ağzına sert şekilde yumruğunu indirmelidir'' ifadelerini kullandı.

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İranlı milletvekilleri her seferinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığını göstermeye devam ediyor. Bu sefer de İranlı Milletvekili ve Petrol İşletmecisi Hedayat Khademi, hadsiz açıklamalarda bulundu.

İran'ın, ABD ve İsrail'e karşı dünyaya gücünü göstermesi gerektiğini söyleyen Khademi, "Azerbaycan'a da İran ordusu sert yumruğunu indirmeli" dedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre Khademi, ''Eğer dünyaya gücümüzü göstermek istiyorsak ABD, Siyonist rejim ve hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz. Derhal ordumuz Aliyev'in ağzına sert şekilde yumruğunu indirmelidir'' ifadelerini kullandı.