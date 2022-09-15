Uçan arabalar Kocaeli semalarında görüldü 23 Nisan'da Türkiye'de bir ilk olacak

Varank, "Dünyanın şu anda en hızlı dronunu Türkiye'de bir girişim firmamız üretiyor." diyerek, şöyle devam etti:

"Bunun bir şovunu izledik. AirCar diye insanlı taşımacılık yapacak yine bir firmamızın küçük bir havalanma gösterisini izledik. Biz inanıyoruz ki doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız dünyada çok başarılı olabilirsiniz. İşte bunu İHA'lardan, SİHA'lardan zaten görüyoruz. Dünyada şu anda insansız hava araçları, SİHA'lar dediğimizde insanların aklına ilk Türkiye geliyor. Uçan arabalarda da AirTaxi'lerde de biz Türkiye'de müthiş bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Firmalarımız harıl harıl bu alanlarda çalışıyor. Doğru zamanda, daha teknolojinin tam gelişmediği, dünyada bu sektörün ve pazarın açık olduğu bir zamanda, biz de bu işlere yatırım yaparak inşallah dünyada ileride başarılı bir ülke konumuna geleceğiz. Biz buna inanıyoruz.