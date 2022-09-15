Uçan arabalar Kocaeli semalarında görüldü 23 Nisan'da Türkiye'de bir ilk olacak
Uçan arabalar, Kocaeli'de ilk kez görücüye çıktı. Gökyüzüne yükselen uçan araba herkeste merak uyandırdı. Aksi bir durum olmazsa Aircar firmasının ürettiği AirTaxi, 23 Nisan'da Galataport'tan Üsküdar'a insanlı bir şekilde uçacak.
Dünya AirTaxi Kongresi’ne bu yıl Türkiye ev sahipliği yaptı. 13 ve 14 Eylül’de yapılan kongrenin ardından bugün Kocaeli Bilişim Vadisi'nde AirTaxi dikey gösterisi sunuldu. Firmalar, geliştirdikleri hızlı dronları ve uçan taksileri katılımcılara sunma fırsatı buldu.
Gösterinin ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye şu anda özellikle sanayide büyük bir ivme yakaladı. Türkiye'nin ihracatı büyük bir ivme yakaladı. Her alanda üretim yapabilen bir ülkeyiz. Bunlar Türkiye'nin kalkınması için değerli ama fark oluşturacak işler; geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaktan, uçan arabalara, insansız hava araçlarına, uzaya yatırım yapmaktan, biyoteknolojiye, nanoteknolojiye yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapıyoruz" dedi.
Varank, kongre kapsamında Bilişim Vadisi'nde Türkiye'deki girişimlerin ve firmaların kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri ufak bir gösteri yaptıklarını anlatarak, "AirTaxi Dünya Kongresi; gittikçe yaygınlaşan uçan arabalar dediğimiz, yani kişisel hava araçlarının tartışıldığı, geleceğe dair projeksiyonların yapıldığı bir kongre. Bu kongrede hem Türkiye'den profesyoneller hem de dünyadan profesyoneller bir araya gelerek 2 gün boyunca hem tartıştılar hem de dünyanın gideceği yönle ilgili neler yapılabilir- özellikle dünyada regülasyonlarla ilgili bu sektördeki regülasyonlarla ilgili eksiklikler var- bunlarla ilgili neler yapılabilir, bunları tartıştılar." diye konuştu.
Varank, "Dünyanın şu anda en hızlı dronunu Türkiye'de bir girişim firmamız üretiyor." diyerek, şöyle devam etti:
"Bunun bir şovunu izledik. AirCar diye insanlı taşımacılık yapacak yine bir firmamızın küçük bir havalanma gösterisini izledik. Biz inanıyoruz ki doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız dünyada çok başarılı olabilirsiniz. İşte bunu İHA'lardan, SİHA'lardan zaten görüyoruz. Dünyada şu anda insansız hava araçları, SİHA'lar dediğimizde insanların aklına ilk Türkiye geliyor. Uçan arabalarda da AirTaxi'lerde de biz Türkiye'de müthiş bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Firmalarımız harıl harıl bu alanlarda çalışıyor. Doğru zamanda, daha teknolojinin tam gelişmediği, dünyada bu sektörün ve pazarın açık olduğu bir zamanda, biz de bu işlere yatırım yaparak inşallah dünyada ileride başarılı bir ülke konumuna geleceğiz. Biz buna inanıyoruz.