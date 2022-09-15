Bu yöntemler ile saçlarınızdaki beyazları kolayca gizleyebilirsiniz

Yaş ilerledikçe ortaya çıkan beyaz saçlar, birçok kişi için moral bozabiliyor. Beyaz saçları kaybetmek mümkün olmasa da, gizlemek için bir çok seçenek bulunuyor.

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Saçlarında beyaz veya gri teller olanlar, bu durumdan oldukça şikayetçi. İşte beyaz saçlarınızı gizleyebileceğiniz farklı yöntemler. Melanin, saç rengimizden sorumlu pigment olarak bilinir. Melanosit olarak bilinen özel hücrelerde meydana gelir. Melanin üretimi durduğunda kişiler grileşmeye başlar.

Genellikle, yaşlanma veya genetik yatkınlık sebebiyle ortaya çıkar. Sağlıksız bir yaşam tarzı da bu süreci hızlandırabilir. Peki bu durumda neler yapılır?

Saçınızı çeşitli bir şekilde ayırın

Saçlarınızdaki beyaz telleri kapatmak için saçınızı ayırma şeklinizi değiştirmeniz yeterli olacaktır. Saçlarınızı sabitlemek için saç spreyi, jel veya köpük kullanabilirsiniz. Genel olarak profesyonel kuaförler tarafından kullanılan karbon kuyruklu bir tarak tercih edebilirsiniz. Saçınızı saç derinize ayırmayı basit hale getirir. Saçınızı yeni bir yöne taradıktan sonra sabitlemek için klipsleri kullanın. Kuru bir dokulu sprey kullanmak daha yararlıdır, zira saçınızı yağlı olmadan istediğiniz yöne itmenize sebep olur.

Saçlarınızı örün

Eğer saçınız uzunsa, gri saçlarınızı örgülerle kapatabilirsiniz. Başınızın üstünü ise ördüğünüz saçınızla sarabilirsiniz. Bu durum çıkan beyaz saçlarınızı gizlemeye imsan sağlayaca ve size ayrı bir hava kazandıracak. Bir diğer seçenek de kafa bantlı bir topuz yapmak olacaktır. Evde güzel bir ipek eşarbınız mevcutsa, saç bandı gibi başınıza sarın. Fakat eğer saçınız daha uzunsa, gri saçları örtmek için başınızın üstünde toplamak daha mantıklı.

Aksesuar kullanın

Eğer örgü sevmiyorsanız veya kısa saçlarınız varsa çeşitli aksesuarlar tercih edebilirsiniz. Saç bantları, tokalar vb. aksesuarlar beyaz saçları kapatmanıza ve modaya uygun görünmenize destek olacaktır. Bunun yanı sıra bir şapka da deneyebilirsiniz. Örnek olarak bereler bu sonbaharda popülaritesinin zirvesinde olacak. Tabii ki kapalı mekanlarda vakit geçirmeyi planlıyorsanız bu yöntem pek işinize yaramayacaktır.

80'lerin saç stillerini beğeniyorsanız, benekli bir mini saç tokası seti de ihtiyacınızı karşılayabilir. Daha fazla beyaz saçlarınız varsa, daha koyu olanlar daha iyi görünür ve daha açık ve pembemsi renkler daha koyu gri saçlarla uyumlu olabilir.

Bunun yanı sıra randevuya çıkarken, bir kutlamaya dahil olurken veya başka herhangi bir özel etkinliğe giderken takabileceğiniz çiçekli klipsler de mevcut. Kısa saçlı olanlar için, saçınızın bir tarafını arkaya doğru çekip bu klipslerle yerine oturtmak, görünümünüze olumlu anlamda fark katacaktır.

Beyaz saçın çoğalması nasıl önlenir?

Beyaz saçları kopardığınızda saç köklerinize oldukça fazla zarar verirsiniz. Saçlarınızın büyümesini engellemiş olacaksınız. Bu beyaz teller kopardıkça, kelleşme başlayacak ve saç deriniz hasar görecek.

Sağlıksız alışkanlıklardan kurtulun.

İyi bir protein ve B12 vitamini almaya gayret edin. B12 vitamini eksikliği erken beyazlamaya sebep olabilir.

Pek çok insan gri saçların stres sebebiyle oluştuğunu düşünür. Stres vücudumuzu derinden etkiler, bu sebeple sakin olmanız ve küçük şeyler için endişelenmemeniz sizin için daha faydalı olacaktır.